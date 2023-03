Johann Hackl wird neuer Grünbacher ÖVP-Gemeinderat

Im Grünbacher Gemeinderat kommt es zu einem personellen Wechsel. Marlies Hofer, seit der Gemeinderatswahl 2020 Mitglied des ÖVP-Teams, hat ihr Mandat am vergangenen Freitag zurückgelegt.

Hofer begründet den Schritt mit beruflichen Herausforderungen, die es ihr zuletzt nicht immer möglich gemacht hätten, an Zusammenkünften teilzunehmen. „Ich möchte betonen, dass mein Rücktritt nichts mit Amtsmüdigkeit oder Unlust zu tun hat, sondern damit, dass ich keine zeitlichen Ressourcen für die Ausübung des Amtes aufbringen kann“, so Hofer in einem Schreiben an den Gemeinderat. Ihr Dank gelte Mandatarinnen und Mandataren „beider Parteien“, so Hofer, die „selbstverständlich auch in Zukunft ein politisch interessierter Mensch bleiben“ werde.

Die ÖVP hat für das freiwerdende Mandat bereits einen Nachfolger nominiert. Wie ÖVP-Gemeindevorstand Andreas Pinkl gegenüber NÖN.at erklärt, übernimmt Johann Hackl (62) den Sitz im Ortsparlament. „Er wird in der Gemeinderatssitzung am Montag angelobt“, so Pinkl.

Die laufende Legislaturperiode hatte dem Grünbacher Gemeinderat schon mehrere personelle Wechsel beschert. Zuletzt waren Martin Bramböck und Willi Stickler von ihren Funktionen zurückgetreten. Auf Seiten der SPÖ war im April des Vorjahres Vizebürgermeister Otto Schiel aus dem Gremium ausgeschieden, Michael Schwiegelhofer wurde zum Nachfolger gewählt.

