Wechsel: Michaela Walla ist neue Gemeindebund-Obfrau .

Im Rahmen der Bezirksversammlung des NÖ Gemeindebundes im Herzog-Robert-von-Parma-Saal in Schwarzau am Steinfeld wurde Michaela Walla zur neuen Obfrau gewählt. Sie folgt damit auf Altbürgermeister Rupert Dominik aus Raach am Hochgebirge.