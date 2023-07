Neuer Direktor für Pflegezentrum Gloggnitz

Ein neues Gesicht sieht man im Pflege- und Betreuungszentrum Gloggnitz. In der kaufmännischen Direktion hat Stephan Zöchling Platz genommen. Die Nachbesetzung wurde notwendig, da die langjährige Direktorin Silvia Csillag mittlerweile in den wohlverdienten Ruhestand getreten ist.

In den letzten Monaten hat sich der gebürtige Kleinzeller eingearbeitet, mit 1. Juni wurde er jetzt offiziell mit der Leitung betraut. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe“, so Zöchling gegenüber der NÖN. Als Kaufmännischer Direktor ist er für alle Agenden und Fachbereiche verantwortlich, die nicht die Pflege direkt betreffen.

„Jedes Haus hat künftig zwei Leiter im Zuge einer dualen Führung. Als Pflegedirektorin ist wie bisher Birgit Prosch zuständig“, erklärt Zöchling die Aufgabenteilung. Zöchling, Jahrgang 1989, absolvierte die Volks- und Hauptschule in Kleinzell bzw. Hainfeld, dann die Handelsakademie in St. Pölten. Später führte der Weg in die Waldschule Wiener Neustadt, wo er von 2018 bis 2022 die stellvertretende Leitung des Heims innehatte. „Dieser Bereich hat mich schon immer interessiert“, erklärt Zöchling seine Berufswahl, „ich habe meinen Zivildienst beim Roten Kreuz gemacht und da viel gesehen“. Zöchling, der kürzlich auch sein Studium in der Fachrichtung „Public Management“ an der Fachhochschule Burgenland abgeschlossen hat, trägt die kaufmännische Verantwortung und damit auch die Verantwortung für alle Mitarbeiter außerhalb der Pflege. Zöchling: „Die Kosten steigen und es muss alles im Budget untergebracht werden. Das ist schon eine große Herausforderung.“ Als Schwierigkeit beschreibt er auch die Situation im Pflegebereich und die damit einhergehende Suche nach Personal. „Wir sind laufend auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern“, weiß auch Zöchling um die Situation, der zum beruflichen Ausgleich sportlich unterwegs ist und gerne reist.