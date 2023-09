Petra Konrath ist neue Leiterin der Ternitzer Mittelschule

Schon im zarten Alter von 13 Jahren wusste Petra Konrath, dass sie einmal unterrichten möchte. Über drei Jahrzehnte später wird die 49-Jährige Direktorin der Mittelschule Ternitz und folgt so auf den langjährigen Schulleiter Helmut Traper.

Seit 1999 ist Konrath im Niederösterreichischen Schuldienst tätig und geprüfte Hauptschullehrerin in den Fächern Deutsch, Biologie und Umweltkunde sowie Informatik. Ihre ersten Dienstjahre verbrachte die Ternitzerin in einer Volksschule im Bezirk Wien Umgebung. „Danach wechselte ich für weitere sieben Jahre in den Hauptschulbereich im Bezirk Wien Umgebung, wo ich auch für ein Jahr die Integrationskinder einer achten Schulstufe übernahm“, erinnert sich Konrath an ihren beruflichen Werdegang.

Von der Stellvertreterin zur Leiterin

Weil die Distanz zu Ternitz aber dann doch eine relativ große war, strebte die Pädagogin eine nähere Bildungseinrichtung an. „Im neunten Dienstjahr wurde meinem Versetzungsantrag stattgegeben und ab diesem Zeitpunkt unterrichtete ich an einer Hauptschule sowie einer Volksschule im Bezirk Baden“, freute sie sich damals. 2010 ging es dann noch weiter Richtung Heimat, und zwar in die Medienmittelschule Augasse, an der sie bis zuletzt unterrichtete.

Seit ihrer Zeit an der Neunkirchner Schule absolvierte sie zudem zahlreiche Kurse. So wurde ihr 2013 der Titel „Bachelor of Education“ verliehen, kurze Zeit darauf begann die heute 49-Jährige den Masterlehrgang „Kollegiales Lernen und Lehren“. 2017 schloss sie das Studium ab und bekam den Grad „Master of Arts“.

Ihre Aufgaben in der Medienmittelschule Augasse waren zudem sehr umfangreich. Sie war nicht nur Lerndesignerin, sondern auch Beauftragte für die Schulqualität sowie die Stellvertreterin von Direktor Wolfgang Sonnleitner. Auf ihre neue Aufgabe in der Mittelschule freut sie sich schon, wie sie der NÖN sagt: „Das Schöne am Lehrberuf ist, dass man Kinder und junge Erwachsene fördern und unterstützen darf.“