Zu einem Großbrand ist es am Montagnachmittag in der Katastralgemeinde Baumgarten (Marktgemeinde Pinggau) in der Steiermark gekommen. Im Ortsteil Rosenbichl war aus noch unbekannter Ursache ein Wirtschaftsgebäude in Brand geraten. Insgesamt standen bei dem Brand zehn Feuerwehren aus der Steiermark und Niederösterreich im Einsatz – darunter etwa die Feuerwehren aus Mönichkirchen, Tauchen sowie Aspang. Das Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus konnte laut der Feuerwehrplattform „Einsatzdoku.at“ verhindert werden. „Der Großteil der im Stall befindlichen Rinder konnte gerettet werden. Arbeitsmaschinen, Heu und Stroh fielen dem Feuer allerdings zum Opfer“, hieß es seitens der „Einsatzdoku“.

Die umfangreichen Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nachtstunden an. Die Brandursache ist unbekannt und wird von der Polizei ermittelt.