Wechselgebiet: Männergesangsverein feiert 100. Bestandsjubiläum

Im Jahr 1996 bekam er seine jetzige Bezeichnung "Männergesangverein Edlitz-Thomasberg-Grimmenstein". Durch seine Auftritte bei einer Vielzahl an Veranstaltungen wurde er ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens in den Gemeinden.

Um dieses Jubiläum zu feiern, finden an zwei Wochenenden Feiern statt. Am Samstag, den 11. Juni, findet um 19.30 Uhr ein Festkonzert im Rathaussaal in Grimmenstein statt. Dort singen neben dem Gemischten Chor und dem Männerchor des MGV Edlitz-Grimmenstein-Thomasberg „D’Schlofhaumbuam“ aus Miesenbach sowie Alois Haselbacher und die Kammersängerin Ulrike Steinsky. Moderiert wird die Veranstaltung von Karl Haberl.

Am Sonntag, den 19. Juni, lädt der Verein dann von 14 bis 17 Uhr zahlreiche Chöre aus der Region zu einem Treffen in den Pfarrhof in Edlitz, bei dem auch Zuhörer herzlich willkommen sind. Geboten wird an beiden Terminen ein buntes Programm von Volksmusik über Schubert-Lieder bis hin zu Pop-Songs.

