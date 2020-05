Ruhig war es zuletzt in den heimischen Musikschulen geworden – mit 18. Mai durften diese wieder den Betrieb aufnehmen.

Musikschule Direktor Anton Straka beim Online-Unterricht.

„Die Schüler erhalten eine Woche, unter genauen Hygieneauflagen, Unterricht im Schulgebäude, die darauffolgende Woche wieder zu Hause über sogenanntes ,Distance Learning‘“, erklärt Anton Straka, Leiter der Musikschule Edlitz-Grimmenstein-Thomasberg-Zöbern.

Die Freude über die Wiederaufnahme eines Teilbetriebs sei groß: „Unsere Lehrkräfte freuen sich genauso wie unsere Schüler, dass sie jetzt wieder in die Musikschule dürfen und Unterricht ‚face to face‘ möglich ist“, so der Musikschuldirektor.