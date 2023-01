Traditionsgeschäft in Neunkirchner Innenstadt sperrt zu

Werbung

Jahrzehntelang war es für viele in der Stadt erste Anlaufstelle für Vorhänge, Stoffe, Matratzen und Bettwäsche – doch nun ist Schluss. Zu Weihnachten schloss das Traditionsunternehmen „Der Steiner“ nach 42 Jahren Geschäftstätigkeit seinen Betrieb in der Herrengasse. „Wir haben die Schließung so lange wie möglich hinausgezögert, aber am 23. Dezember war dann der letzte Geschäftstag. Der Kundenkontakt wird uns fehlen“, sagt Franz „Franky“ Steiner (64), der das Geschäft gemeinsam mit Frau Uli führte.

Die letzten Jahre waren für die Firma Steiner alles andere als einfach. Ein Nachfolger konnte nicht gefunden werden – „für einen Handelsbetrieb in dieser Größe wird es immer schwieriger“, meint Steiner dazu. Man habe gemerkt, dass die Kundenfrequenz von Jahr zu Jahr weniger geworden sei, fügt er hinzu. „In den 80er Jahren gab es noch fünf ebensolche Geschäfte in Neunkirchen, heute sind es nur mehr zwei“, so der Neo-Pensionist.

Geschäftsstandort wurde mehrmals gewechselt

Begonnen hatte einst alles mit seinem Großvater Johann Reithofer, der 1931 in der Triester Straße 56 eine Tapeziererei eröffnete. In weiterer Folge gründete er mit Hildegard Steiner bei der Mühle am Lichtensteg ein Möbelgeschäft. Nach dem Tod der beiden im Jahre 1980 übernahm Franz „Franky“ Steiner, in dritter Generation, von 1981 bis 1989 das Geschäft am Hauptplatz. „Aufgrund des schlechten Verkaufs im Möbelgeschäft haben wir das Angebot von der Firma Hartlauer angenommen und sind vom Hauptplatz in die Mühlgasse übersiedelt.“ Dort blieb die Firma Steiner bis 2015 und übersiedelte schließlich „back to the roots“ in die Herrengasse.

Die noch verbliebene Ware wird im Internet angeboten oder „wir machen im Frühjahr einen Hausmarkt“, sagt Steiner.

Am letzten Arbeitstag überraschten die langjährigen Mitarbeiterinnen Gabi Kruschnik (1981 bis 2021), Margot Stranzl und Margarete Schuh ihre früheren Arbeitgeber, um in Erinnerungen zu schwelgen...

