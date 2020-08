Die freitägliche Damen-Runde nippt am roten Achterl, während eine Packung Brösel über die Verkaufstheke wandert. „Das sind die letzten Brösel, die ich hab‘“, stellt Margit Scherz gegenüber ihrer Kundin mit ein wenig Wehmut in der Stimme fest – und gibt zu: „Heute ist auch schon die ein oder andere Träne geflossen!“

Denn an diesem Freitagnachmittag hat die Bäckerei Scherz, eine wahre Institution in Zöbern, das allerletzte Mal geöffnet. 74 Jahre lang gehörte der Betrieb zum Dorf. Im Jahr 1947 eröffnete der Großvater von Richard Scherz, der das Geschäft bis zuletzt führte, seine Backstube. Anfangs war Zöbern nur als vorübergehende Station geplant – doch Gustav Sippel blieb! Im Jahr 1963 übernahm die Mutter des jetzigen Chefs, Herta Scherz, den Betrieb, ehe 1990 Richard selbst in die erste Reihe trat. Es erfolgte ein Um- und Zubau, die Dorf-Bäckerei wurde schließlich sogar um eine Konditorei erweitert.

„Bäckermobil“ war 16 Jahre lang unterwegs

Dass nun Schluss ist, liegt am Pensionsantritt von Scherz – und daran, dass es keinen Nachfolger gibt. „Wir haben immer gerne hier gearbeitet – und ich glaube, wir waren auch nicht unbeliebt“, schmunzelt Richard Scherz im NÖN-Gespräch. Apropos beliebt: Von Kunden besonders geschätzt wurde das „Bäckermobil“ – 16 Jahre lang wurden Betriebe und Privatpersonen mit Gebäck, Mehlspeisen und Co beliefert. „Wir hatten zur Bevölkerung und zur Gemeinde stets ein gutes Verhältnis. Wir wollen allen Stammkunden danken“, so Scherz. Bürgermeister Alfred Brandstätter (ÖVP), der sich zum Abschied mit Blumen einstellt, spielt den Ball zurück: „Ihr habt für den Ort viel geleistet!“

Ob nun ein längerer Urlaub anstehe? Richard und Margit Scherz verneinen die Frage. „Jetzt ist noch so vieles zu tun“, meinen sie. Ehe sich die Türe öffnet und ein Stammgast einen weißen Spritzer bestellt. Denn dieser allerletzte Arbeitstag ist noch nicht zu Ende...