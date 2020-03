Ihre beiden Wahlziele – das vierte Mandat zu holen und zweistellig zu werden – hat die Neunkirchner FPÖ bei der Gemeinderatswahl nicht erreicht. Trotzdem blicken die drei designierten FPÖ-Gemeinderäte ihrer Arbeit in der kommenden Legislaturperiode positiv entgegen. „Wir haben einen guten Weg eingeschlagen, sind sichtbarer in der Stadt geworden und haben uns um Stabilität bemüht“, erklärt Stadtparteichefin Regina Danov.

Auch was die Aufgabenverteilung betrifft, sind die Würfel bereits gefallen: Während die Stadtparteiobfrau selbst die Funktion der Prüfungsausschuss-Obfrau übernehmen soll, wurde Ex-Gemeinderat Willi Haberbichler als Klubobmann nominiert. „Er hat viele Jahre Gemeinderatserfahrung und ist daher der ideale Mann dafür“, ist Danov überzeugt. Haberbichler selbst, der nach Jahren wieder ins Stadtparlament zurückkehrt, definiert die künftige Rolle seiner Partei als „konstruktive Opposition“, wie er sagt: „Wir sind sehr interessiert daran, zum Wohle der Neunkirchner zu arbeiten. Natürlich können wir auch die fundamentale Opposition, aber wir verfolgen einen Weg der positiven Zusammenarbeit.“

Die Gespräche über eine mögliche Regierungsarbeit mit der ÖVP bezeichnet man als „gut und offen“, trotzdem habe sich „von Anfang an abgezeichnet, dass die ÖVP-Grüne-Koalition fortgesetzt wird“, so Vizeobmann Helmut Fiedler. Darüber hinaus konnte man sich aber in einzelnen Themenbereichen auf eine Zusammenarbeit einigen. Bürgermeister und Vizebürgermeister wollen die Freiheitlichen übrigens – Stand Redaktionsschluss – mitwählen.