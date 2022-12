Bezirk Neunkirchen: So feiern wir Weihnachten

Werbung

Dass Neunkirchens ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer am Heiligen Abend heuer noch mehr Stress als sonst hat, liegt an einem erfreulichen Grund: Die Schar der Enkelkinder hat sich vergrößert. „Für Paul, den Sohn der Tochter meiner Frau, ist es ja das erste Weihnachtsfest und da freuen wir uns schon ganz besonders darauf“, erzählt er. Aber auch Daniel und die beiden Enkelsöhne seines Sohnes Thomas werden am Nachmittag besucht. Vorher geht es aber noch mit Gattin Ingrid zu einem Konzert des Musikvereins nach Flatz. Wo und was gegessen wird, steht noch nicht fest: „Da lasse ich mich überraschen!“ Fix ist hingegen wieder das Ende des Tages mit dem Besuch der Christmette in der Stadtpfarre.

Auch für Neunkirchens Stadtamtsdirektor Christof Holzer sind die heurigen Weihnachten ganz besonders: Zum ersten Mal wird mit Tochter Lisa gefeiert. „Traditionell aber in der Steiermark, woher meine Frau und ich kommen“, erzählt er. Am Heiligen Abend gibt es Fondue bei den Eltern des Stadtamtsdirektors, am Christtag werden die Schwiegereltern besucht, ehe dann am 26. Dezember im neuen Heim in Peisching die Bescherung stattfindet. Bei Johannes Beisteiner, dem Wirtesprecher des Bezirks, bleibt am Heiligen Abend ausnahmsweise die Küche kalt, „und das ist auch gut so“. Gefeiert wird gemeinsam im kleinen Familienkreis im Haus der Eltern Hans und Vroni. „Dort gibt es traditionell etwas Kaltes!“

Ein Fest im Kreise der engsten Familie gibt es bei Ternitz‘ SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak. Mit Gattin Andrea bekocht er den Nachwuchs, der auch entscheiden darf, was auf den Tisch kommt. „Momentan sind wir hier etwas fleischlastig unterwegs“, muss Dworak schmunzeln.

Heiliger Abend im Nachbarbundesland

Ein anderes Weihnachtsfest als gewohnt gibt es heuer für NÖN-Talent Viki Jahrl aus Pitten. Sie wird den Heiligen Abend erstmals bei ihrem Freund in Deutschland verbringen. Weihnachten empfinde sie generell etwas anders als ihre Mitmenschen: „Ich habe vor vielen Jahren am Heiligen Abend leider meinen Stiefopa, der für mich wie mein richtiger Opa war, verloren. Dieser Tag erinnert mich jetzt immer wieder daran. Aber ich denke auch immer wieder an die schönen Momente mit ihm.“ Auf das diesjährige Weihnachtsfest freut sich die Sautenerin aber schon besonders: „Ich freue mich, Weihnachten einmal anders zu verbringen und eventuell neue Bräuche kennenzulernen.“ Etwas anders sieht das Weihnachtsfest bei den Blaulichtorganisationen des Bezirks aus.

Jahr für Jahr sind hier an den Feiertagen freiwillige Personen für die Allgemeinheit im Einsatz. Josef Huber, Bezirksfeuerwehrkommandant, ist es in den letzten Jahren schon oft passiert, dass er am Heiligen Abend ausrücken musste. „Das Einsatzgeschehen kennt keinen Heiligen Abend, wir sind immer auf Abruf bereit“, erklärt er. Dass er an so einem besonderen Abend von seiner Familie wegmuss, ist für ihn als auch seine Liebsten „selbstverständlich“, wie er sagt. „Es ist wichtig, dass man den Menschen in Not hilft. Das Feiern kann man auch nachholen“, so Huber.

„Wir schauen darauf, dass jeder gut verpflegt wird“

Ebenfalls in Bereitschaft befinden sich die Rot Kreuz-Stellen im Bezirk. „Wir sind am Weihnachtsabend etwas reduziert, weil ja auch nicht so viel los ist“, so Bezirksstellengeschäftsführer Horst Willesberger. Für jene, die an diesem Tag freiwilligen Dienst versehen, gibt es auch eine besondere Verköstigung. „Wir schauen darauf, dass jeder gut verpflegt wird“, meint er.

Für weihnachtliche Stimmung sollen zusätzlich Christbäume in den Dienststellen sorgen. „Am Nachmittag besuchen entweder der Bezirksstellenleiter oder ich die Dienststellen, damit wir uns auch persönlich bei den Mitarbeitern bedanken können“, so Willesberger.

