Für viele ist es die schönste Zeit im Jahr. Man geht mit Familie und Freunden Punsch trinken und darf sich auf die ein oder andere Leckerei auf den Weihnachtsmärkten freuen. Auch im Herrenhauspark in Ternitz findet von 30. November bis 2. Dezember sowie von 7. bis 9. Dezember wieder ein Adventmarkt statt.

„Es freut mich besonders, dass wieder so viele Private, aber auch Vereine mitmachen“, so SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak über das Highlight in der Weihnachtszeit. Eröffnet wird der Markt am Freitag, 30. November, 16 Uhr, durch SPÖ-Vize Christian Samwald sowie den Volksschulen Stapfgasse und Kreuzäckergasse und der Regionalmusikschule. Am 1. Dezember erwartet die Besucher ab 17 Uhr ein Perchtenspiel. Außerdem werden am 7. Dezember, 15 Uhr, Nikolaus und Krampus dem Markt einen Besuch abstatten.

Das genaue Programm: www.ternitz.at