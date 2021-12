Wie Neunkirchens Bezirks-Promis das Fest begehen

Die Krippe unterm Christbaum, der Besuch der Mette in der Pfarrkirche sowie Gansl oder Fisch zum Abendessen. Rund um den Heiligen Abend und Weihnachten gibt es die unterschiedlichsten Bräuche und Traditionen – die NÖN Neunkirchen wollte wissen, wie bekannte Persönlichkeiten aus dem Bezirk Neunkirchen das Fest begehen.

Auf ein paar Tage, an denen sie ein wenig zur Ruhe kommen kann, freut sich Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz . Der Christbaum zuhause ist „klassisch geschmückt – mit ein paar kleinen Besonderheiten, die mir viel bedeuten, etwa einer kleinen Glaskrippe“. Ganz abschalten kann sie aufgrund des Bereitschaftsdienstes nicht. Den Mitarbeitern ihres Hauses spricht Grabner-Fritz ein großes Dankeschön aus: „Sie sind vor allem in den letzten Monaten bei der Abarbeitung der Pandemie bis an die Grenzen der Belastbarkeit gefordert worden“, so Grabner-Fritz.

Auf ein „traditionelles Fest mit der Patchwork-Familie“ stellt sich Kabarettist Herbert Steinböck aus Kirchberg am Wechsel ein. „Jeder bringt Essen mit – je nach Tradition“, erzählt Steinböck, der heuer für die Vorspeise zuständig sein wird. „Da gibt es Russische Eier. Meine Frau ist dann für die Hauptspeise zuständig.“ Die passenden Geschenke zu finden, sei manchmal gar nicht so leicht, gibt der 63-Jährige zu: „Bei meiner Tochter ist es meistens so, dass sie sich etwas wünschen darf und zusätzlich gibt es dann noch ein paar Überraschungen. Bei meiner Frau bin ich meist sehr kreativ und ansonsten bemühe ich mich schon unterm Jahr, aufzupassen, was wem womöglich gefallen könnte.“

Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) startet den Heiligen Abend mit einer Walkingrunde samt Dackel, anschließend steht ein Friedhofs-Besuch am Programm. „Nach dem Turmblasen sind wir bei meinem Sohn und seiner Familie eingeladen, wo wir bekocht werden. Nach der Bescherung besuche ich mit meiner Frau noch die Christmette.“ Einen ruhigen Abend plant Osterbauers Stellvertreter, Vizebürgermeister Johann Gansterer (Grüne): „Bei mir verläuft der Heilige Abend unspektakulär. So wie in den vergangenen Jahren werde ich ihn bei meinen Eltern verbringen.“

Im Hause von Ternitz’ Bürgermeister und GVV-Präsident Rupert Dworak (SPÖ) und dessen Frau Andrea gehen die Weihnachtsfeiertage ganz besinnlich über die Bühne. Heuer kommt am Heiligen Abend Fisch auf den Tisch. „Ab 12 Uhr stehen meine Frau und ich in der Küche“, so der Stadtchef. Die Auswahl des Weihnachtsbaumes liegt dafür bei den Kindern. „Die Jugend will immer einen möglichst großen Baum haben. Daher müssen sie ihn selbst kaufen und auch schmücken.“

Für Musiker Luke Andrews (u. a. „Coming Home“) steht ein Familientreffen auf dem Plan: „Sofern wir uns danach wegen des vielen Essens noch bewegen können, geht’s für die Band ins Studio, um die neuen Songs, die in den letzten Monaten entstanden sind, aufzunehmen“, so der Feistritzer.

Nach einem Besuch der Rotkreuz-Ortsstelle in seiner Heimatgemeinde geht es für den Puchberger Abgeordneten Hermann Hauer zur Kaffeejause und auf den Friedhof. „Am Abend kommt der engste Familienkreis zusammen“, verrät der ÖVP-Bezirksparteichef.

Ganz auf den dreieinhalbjährigen Sohnemann ist man bei Ternitz‘ SPÖ-Vizestadtchef und Abgeordnetem Christian Samwald fixiert. „Wir feiern mit den beiden Omas und dem Opa im kleinen Rahmen“, verrät er. Auf den Tisch kommt am Heiligen Abend übrigens das Lieblingsgericht von Sohn Valentin: Würstel mit Pommes.