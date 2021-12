Kirchberg/Wechsel: Adventkalender sorgt für strahende Kinderaugen

Die Folgen der Pandemie haben es auch dem Eltern-Kind-Zentrum „PAKIMA“ mit Standorten in Kirchberg am Wechsel und Gloggnitz nicht immer leicht gemacht. Kurse wurden, soweit es ging, weitergeführt, allerdings wich man oftmals nach draußen aus und begrenzte die Teilnehmerzahl.

Nach dem regen Anklang, den die Faschingsaktion fand – die Kinder erhielten „Fasching to go“-Sackerl mit allerhand Überraschungen –, entschlossen sich die „PAKIMA“-Betreuerinnen Babsi Hirner, Kerstin Rodharth und Irene Graser zu einer ähnlichen Aktion in der Vorweihnachtszeit. An die 80 „PAKIMA“-Adventkalender, gefüllt mit Geschichten, Keksrezepten oder Bastelideen, wurden kostenlos an Familien verschickt. „Wir freuen uns über die positive Resonanz“, so Babsi Hirner von „PAKIMA“.