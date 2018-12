Vielfältiges Programm lockte zahlreiche Besucher in die Grünbacher Barbarahalle. Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) freut sich über einen Rekord an Gästen.

Adventliche Stimmung in und rund um die Barbarahalle .

Ein vielfältiges Programm bot am ersten Adventwochenende der "Advent in Grünbach". Veranstaltungsort war auch heuer wieder die Barbarahalle sowie der Parkplatz vor den Schulen. Geboten wurden musikalische Darbietungen, kulinarische Köstlichkeiten sowie Spiel und Spaß für die Kinder, etwa eine Märchenstunde, der Besuch des Nikolaus sowie eine Zaubershow mit "Robert Rocardo".

Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ): "Maßgeblich organisiert haben den Adventmarkt heuer Steffi Haindl, Edith Stückler und Lena Kersch mit all ihren Helferinnen und Helfern, denen ich ausdrücklich danken möchte." Der Ortschef spricht außerdem von einem neuen Besucherrekord: "Ziel war es, mehr Weihnachten in den Adventmarkt zu bringen - und dieses Ziel wurde auf jeden Fall erreicht." Als Besucher konnte Steinwender auch Bundesratsabgeordnete Andrea Kahofer (SPÖ), Vizebürgermeister Otto Schiel (SPÖ) sowie zahlreiche Gemeinderäte begrüßen. Für adventliche Stimmung sorgte auch der Männergesangsverein "Glück auf" Grünbach mit einem Adventsingen in der Pfarrkirche.