„Wein und mehr“: Viele edle Tröpferl in Gloggnitz

Fröhlich und süffig. Mit diesen zwei Worten lässt sich die Stimmung beim freitägigen „Wein und mehr“ beschreiben. Weinexpertin Sonja Weninger holte wieder an die 20 Winzer in die Stadt, die die Gäste in den teilnehmenden Geschäften mit ihren Kostproben verwöhnten. Der Bogen spannte sich von den klassischen Rot- und Weißweinen über Sekt bis hin zum Traubensaft und Most. Und wer den Weg durch die Stadt nicht zu Fuß machen wollte, den brachte die „Stadteisenbahn“ voran.

