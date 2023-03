Neunkirchen: Die ersten Störche sind da!

Wenn es wärmer wird und Ostern immer näher rückt, dann sind viele Blicke im Bezirk Neunkirchen auf die Storchennester gerichtet. So etwa auch auf jenes in der Neunkirchner Alleegasse, in dem nun zwei Störche ihr Nest noch weiter ausbauen. Eine Anrainerin, die das Geschehen genau beobachtet, ist Patricia Gruber. Ihr gelang es nun auch, die beiden Störche gemeinsam zu knipsen. Während man sich in der Innenstadt über die ersten Ankömmlinge freut, sind die Nester in Peisching aber auch in Breitenau am Kirchendach noch leer. Lange sollte es aber nicht mehr dauern, bis die ersten Störche auch hier ankommen...

