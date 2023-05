Im „Backofen“ 400 Kilometer durch Portugal

Zwei Tage vor dem geplanten Abflug war mein rechtes Knie plötzlich doppelt so groß, mein Orthopäde zog mir einen halben Liter Gelenksflüssigkeit raus, meinte, dass alles entzündet wäre, verpasste mir eine Antibiotikakur und offenbarte mir, dass ich unter keinen Umständen so weit marschieren könne. Na super! Aber was hilft's - also Flug stornieren, etwas mit dem Schicksal hadern und mal schau'n, wie sich mein Elefantenknie weiter entwickelt. Im Nachhinein gesehen war mein Körper g'scheiter als ich, denn ich wollte bis Donnerstag arbeiten und am Freitag um 7 Uhr in der Früh wäre der Flieger gestartet. Nie und nimmer hätte ich alles erledigen können, was noch offen war – nicht in der Firma und nicht zu Hause. Am Montag war der nächste Arzttermin, das Knie hatte normale Dimensionen, aber der Orthopäde meinte, diese Schwellung könne jederzeit wieder kommen. Aber vielleicht auch nicht, sagte er leise, man könne das nicht im Vorhinein sagen. Ich hörte nur „vielleicht auch nicht“, und da war für mich klar, es doch zu versuchen.

Ich buchte für zwei Tage später den Flug, und war am 26. April in Faro. Schaumamoi, wird schon schiefgehen!

Und nichts ist schiefgegangen. Ich bin in Lagos am Fishermen's Trail losgestartet, direkt am Meer entlang, über Klettersteige die Klippen hochgekraxelt, bin bis zum Cabo de Sao Vicente, dem südwestlichsten Punkt vom Festland Europas, gewandert und habe dort bei einem Imbissstand die „letzte Bratwurst vor Amerika“ gegessen. Mein Knie hat sich zwar immer wieder mal bemerkbar gemacht, es war aber halb so schlimm – Kniestrumpf ist Trumpf. Trotzdem bin ich dann auf den historischen Weg der Rota Vicentina gewechselt, weil am Fishermen's Trail jetzt lange Strecken im tiefen Sand zu erwarten waren. Und so ganz wollte ich es mir mit meinem Knie doch nicht verscherzen. Dieser historische Weg ging durch das Landesinnere, durch landwirtschaftlich genutzte Täler, in denen bei der derzeitigen Hitzewelle in Portugal mit mehr als 30 Grad sehr selten Schatten zu sehen war und kein Luftzug die Temperaturen erträglicher machen konnte.

Bei manchen Etappen kam ich doch an meine Grenzen und ich hatte den Verbrauch eines Monster-SUVs von 9 Liter Wasser auf 34 Kilometer. Daher entschied ich mich, dann doch auf den Fishermen's Trail zu wechseln – und, was soll ich sagen: Beste Entscheidung ever! Das Stapfen im tiefen Sand war zwar sehr anstrengend, aber der Wind vom Atlantik her machte die Hitze erträglich und auch mein Knie zeigte sich sehr kooperativ. Die Strecke war einfach unglaublich, es gab endlose Sandstrände, verträumte, kleine Buchten und eindrucksvolle Felsformationen und Klippen, die ich so noch nie sah. Nach 250 Kilometern habe ich Sines erreicht und war überglücklich, auf diesen Küstenweg gewechselt zu haben.

Meinem Knie zuliebe habe ich dann auf das „eigene Wege-Finden“ nach Lissabon verzichtet und bin mit dem Bus in Portugals Hauptstadt gefahren. Wo ich dann am nächsten Tag auf die 150 Kilometer am Caminho de Fatima gestartet bin. Die ersten drei Tage ging es entlang des mächtigen Tejo-Flusses, danach führte mich der Weg, in von Landwirtschaft dominierte Täler, wo Tomaten und anderes Gemüse auf riesengroßen Flächen angebaut wird. Es ging hinauf in schwindelnde Höhen von beinahe 450 Meter, die Gegend erinnerte mich sehr an zuhause im Hochsommer, auf den Feldern lag Stroh, Kühe und Pferde schauten mich entgeistert and und fragten sich wohl, welcher Esel in dieser Hitze lachend an ihnen vorbeimarschiere, und statt Apfel- oder Birnenbäume sah ich tausende Olivenbäume und wanderte durch Eukalyptuswälder.

Am 6. Tag war's dann so weit. Weil ich zufällig am 13. Mai, dem Jahrestag der Erscheinung Marias in Fatima ankam, war eine Menge los. Tausende Menschen waren auf dem großen Platz zwischen der viertgrößten katholischen Kirche der Welt, der Basilica da Santissima Trindade und dem Heiligtum von Fatima, der Basílica de Nossa Senhora do Rosário, versammelt, viele rutschten in der Hoffnung auf Heilung oder Erlösung ihrer Sünden auf den Knien hunderte Meter bis zur Erscheinungskapelle, es roch nach Weihrauch, Schweiß und Kerzen und irgendwie lag eine ganz eigene Stimmung in der Luft. Für mich war es nach 17 Tagen und 400 Kilometern das Ende einer wunderschönen Wanderschaft und ich habe mich keiner einzigen meiner Tränen geschämt, die mir hier und später in der Hl. Messe aus Demut, Glück und Dankbarkeit über die Wangen geronnen sind. Leider weiß es der Fischer aus Nazaré nicht, aber ich habe mein Versprechen gehalten.

Und weil beide meiner Knie so brav mitgemacht haben, habe ich ihnen das Rutschen über den Kirchenplatz erspart …

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.