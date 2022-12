Weltcup-Auslosung bringt Skistars nach Neunkirchen

Werbung

Die Vorfreude ist bereits jetzt riesig: Nach der zwangsbedingten Pause durch die Pandemie wird am Dienstag, den 27. Dezember, erstmals seit Jahren am Neunkirchner Hauptplatz wieder Ski-Weltcup-Atmosphäre herrschen. Und das nicht nur wegen der traditionellen Startnummernauslosung für den zweiten Riesentorlauf am darauffolgenden Tag am Semmering. „Heuer wird bei uns auch die Siegerehrung des Riesentorlaufs vom Vormittag über die Bühne gehen“, freut sich ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer, der mit einer vollen Innenstadt rechnet. „Da sich die Skistars immer sehr volksnah geben und auch für das eine oder andere Fanfoto oder Autogramm zur Verfügung stehen und ein tolles Rahmenprogramm wartet, bin ich überzeugt, dass es sich am Hauptplatz so richtig abspielen wird!“

Weltcup-Bild wurde präsentiert

Unterdessen laufen die Weltcupvorbereitungen auf Hochtouren: Künstler Christian Ludwig Attersee hat in der Vorwoche sein aktuelles Weltcup-Bild präsentiert. Es trägt den Titel „Semmeringslalom“ und wurde, passend zum Jubiläum „100 Jahre Niederösterreich“, in den Farben Gelb und Blau gehalten. Überlegungen zum aktuellen Zeitgeschehen inspirierten den Künstler bei der Gestaltung, Krieg und andere Herausforderungen sind in das Motiv symbolisch eingearbeitet. Am Semmering hat Attersee seit vielen Jahren einen Wohnsitz mit Atelier, mit dem Wintersportverein Semmering verbindet ihn eine langjährige Freundschaft, und so spendet er alle zwei Jahre – bereits traditionell – ein Motivbild für die Damen-Skiweltcuprennen am Hirschenkogel. Das Megaspektakel hat er selbst schon viele Male live miterlebt, der Sport ist auch ein wichtiger Teil seines Lebens, er war selbst ein erfolgreicher Segler.

Wer sich noch Karten für die drei Rennen sichern möchte, der sollte das rasch tun. Die NÖN Neunkirchen hat für ihre Leserinnen und Leser ein besonderes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum: Wir verlosen 2x2 VIP-Karten für den Riesentorlauf am Mittwoch. Einfach eine E-Mail mit Adresse und Telefonnummer sowie dem Betreff „Weltcup am Zauberberg“ an redaktion.neunkirchen@noen.at schicken. Viel Glück!

Große Chance für die Region

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.