Es war ein Projekt, in das die Organisatoren viel Herzblut gesteckt haben. Doch am Ende hat sich all das gelohnt. Mithilfe der Weltkulturerberegion Semmering-Rax sowie dem Wiener Neustädter Verein „Wendepunkt“ und den Frauen aus der Region startete am 8. März ein Sonderzug von Wiener Neustadt nach Mürzzuschlag.

Für die Teilnehmer sollte das aber keine gewöhnliche Zugfahrt durch das Weltkulturerbe werden. Während der Fahrt fand in insgesamt drei Wagons eine Frauen-Messe statt. Die Ausstellerinnen boten den Besuchern ein breites Spektrum: Steuerberatung, Caritas, Frauenberatung, gesunde Ernährung bis hin zur Weinverkostung. Langweilig wurde es keinesfalls.

Köstlichkeiten am Semmering

Unterstützt wurde dieses Projekt auch durch die Leader-Region sowie die Österreichischen Bundesbahnen, die für dieses Event einen Sonderzug zur Verfügung stellten. Und vor der Abfahrt wurden dann auch noch Kaffee und Tee sowie Krapfen und Brezen gesponsert.

Weiter verköstigt wurden die Zugfahrer teilweise von den Ausstellerinnen, zum größten Teil aber von der Tourismusschule Semmering. Einige Schüler warteten mit Lehrer und Schottwiens ÖVP-Bürgermeister Wolfgang Ruzicka auf den Zug, um die Gäste dann mit extra zubereiteten Häppchen zu versorgen.

Zahlreiche Ehrengäste

In Mürzzuschlag (Steiermark) angekommen, ging es für einige Damen ins Südbahnmuseum. Dort konnten viele Eindrucke über die Südbahn gesammelt werden, bevor es am Ende wieder zurück nach Wiener Neustadt ging.

Gesehen wurden unter den vielen Besuchern: Die Obfrau der Weltkulturerbe-Region und Gloggnitz‘ Listenbürgermeisterin Irene Gölles, ÖVP-Nationalratsabgeordneter Christian Stocker, SPÖ-Bundesrätin Andrea Kahofer, die Hauptorganisatorinnen Alexandra Farnleitner-Ötsch sowie Claudia Pruditsch, die fleißigen Helferinnen Claudia Wilfinger, Karin Zoubek-Schleinzer und Ursi Mohr, Kata Fuchs, Manuela Grabherr-Gappmayer, Britta Fuchs, Kerstin Ogris, Elisabeth Cintal, Traude Kogoj und viele mehr.

„Ich möchte mich bei allen bedanken, die gekommen sind. Danke an alle, die geholfen haben und danke an die Frauen in der Region“, freut sich Alexandra Farnleitner-Ötsch über die mehr als gelungene Veranstaltung.