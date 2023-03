Frauenhaus Neunkirchen: Wenn Frauen nach Gewalt wieder aufleben

Vor allem Corona habe die Situation von an Gewalt betroffenen Frauen noch einmal um einiges verschärft. „Während der wirklich harten Lockdowns waren sie quasi rund um die Uhr bei ihren Männern. Hatten nicht einmal die Möglichkeit, auch nur anzurufen“, erzählt Barbara Prettner. Seit 30 Jahren begleitet sie Frauen auf ihren schwierigen Lebenswegen. Derzeit seien noch zwei Zimmer im Frauenhaus frei. „Wobei eines schon wieder halb vergeben ist“, so Prettner.

Insgesamt sind es neun Zimmer, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen. „Und auch wenn alle besetzt sind, können sich die Frauen an uns wenden. Völlig kostenlos und anonym“, betont die Frauenhaus-Leiterin. Dass die Gewalt an Frauen in den letzten Jahrzehnten gewachsen sei, kann Prettner nicht bestätigen. Es werde nur, zum Glück, mehr darüber gesprochen, das Thema immer wieder in den Fokus gerückt. „Das sollte aber nicht nur am Weltfrauentag passieren. Da bräuchte es schon mehrer solcher Tage“, meint sie. Der Weltfrauentag sei aber schon ein guter sowie geschichtlich wichtiger Ansatz. Denn vor 30 Jahren sei Häusliche Gewalt noch kein Thema gewesen. „Schon damals gab es den Weltfrauentag und es war wichtig, diese Thematik unter die Gesellschaft zu bringen“, so die Frauenhaustleiterin.

„Strafmaße sind hoch genug, müssten aber durchgesetzt werden“

Welche Maßnahmen es aus ihrer Sicht braucht, um Frauen bei ihrem Weg aus der Gewalt besser helfen zu können? „Das Gewaltschutzgesetz war ganz wichtig und wird auch weitgehend gut umgesetzt“, äußert Prettner ihre persönliche Meinung. Auch die Strafmaße seien hoch genug angesetzt, „man muss sie nur auch anwenden. Manchmal wundern wir uns sehr darüber, dass Gewalttäter einfach davonkommen. Die Entscheidung hängt hier immer vom jeweiligen Gericht und dem, der darüber entscheidet, ab“, bedauert sie diese Lücke.

Wichtig wären abseits dessen aber auch bessere Rahmenbedingungen für Frauen, die ihr Leben von neu auf, meist mit Kindern, aufbauen müssen. Da seien oft grundlegende Dinge, wie die Betreuung der Kinder während der Arbeit oder auch das Finden einer leistbaren Wohnung sowie die Distanz zu den Bildungseinrichtgen eine enorme Herausforderung. „Hier könnte man defintiv noch an einigen Schrauben drehen“, ist die Frauenhaus-Leiterin sicher.

Frauen leben wieder auf

Das vergangene Jahr sei, trotz der ernsten Thematik im Frauenhaus, „ein schönes“ gewesen, wie Brettner erzählt. „Die Frauen, die zu uns kommen, glauben oft, dass sie schwach sind, weil es ihnen oft auch so vermittelt wird. Ich sehe aber genau das Gegenteil. Sie sind überaus stark, haben eine schwere Situation so lange durchgehalten und können danach mit ihren Kindern ein neues Leben aufbauen. Das zeugt von unheimlicher Stärke“, spricht Barbara Brettner die schönen Seiten ihres Berufes an. So konnten viele Frauen im Vorjahr Wohnung sowie Job finden und ganz ohne Gewalt ein neues Leben aufbauen.

Kontakt:

Notrufnummer (24 Stunden erreichbar): 02635/689 71 oder 0676/539 27 90.

E-Mail: frauenhaus.nk@frauenhaus-neunkirchen.at

Facebook: https://www.facebook.com/FrauenhausNeunkirchen

