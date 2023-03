Hilfeleistung: Was tun, wenn Frauen mit Gewalt bedroht werden?

„Wenn man den Eindruck hat, dass irgendwas nicht passt, unbedingt ansprechen“, rät Frauenhaus-Leiterin Barbara Prettner. Wichtig sei dabei aber vor allem, das Gegenüber nicht belehren zu wollen. Viele würden sich aufgrund ihrer Situation schämen und selbst als schwach empfinden. „Das ist aber nicht so. Jene Frauen, die zu uns kommen, sind überaus stark“, betont Prettner.

Falls es jemanden im Bekanntenkreis geben sollte, der mit häuslicher Gewalt konfrontiert ist, „dann einfach seine Hilfe anbieten. Sei es beim Organisieren von Beratungen oder auch beim Begleiten zu anderen Terminen“, meint Prettner. Man solle vermitteln, dass man sich Sorgen macht, Belehrungen würden auf keinen Fall zum Ziel führen.

Die Hilfe kann oft nicht gleich angenommen werden. Dorit Haslehner, Frauenberatungsstelle „Freiraum“

Allein das Gefühl, dass es jemanden gibt, der bereit ist, zu helfen und einem glaubt, sei für viele Frauen sehr wichtig. „Oft können Frauen, die von Gewalt betroffen sind, Hilfe aber nicht direkt annehmen“, weiß Dorit Haslehner von der Beratungsstelle „Freiraum“. In akuten Situationen, wenn man beispielsweise einen Streit mitbekommt, würde es schon helfen, anzuläuten, um den Auseinandersetzung zu unterbrechen. „Allerdings sollte Selbstschutz vor Fremdschutz gelten, selbstverständlich kann man in so einer Situation jederzeit die Polizei zur Hilfe rufen“, sind sich Haslehner und Prettner einig.

Wenn man mitbekomme, dass beispielsweise eine Freundin von Gewalt bedroht ist, dann könne man ihr Beratungsstellen wie „Freiraum“, das Frauenhaus oder auch Gewaltschutzzentren nahelegen. „Betroffene Frauen können auch gerne in Begleitung zur Beratung kommen“, ergänzt Dorit Haslehner.

Helplines für Frauen

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.