„Frauen verdienen mehr!“ – Mit dieser zentralen Botschaft wandten sich – anlässlich des bevorstehenden Weltfrauentages – die SPÖ-Bezirksfrauen am Samstagvormittag bei einem Medientermin an die Öffentlichkeit. Prominente Unterstützung für die SPÖ-Frauen rund um Vorsitzende Gerlinde Metzger, Bundesrätin Andrea Kahofer und GVV-Vorsitzende Sylvia Kögler gab es von Bezirksparteichef Rupert Dworak und Landtagsabgeordnetem Christian Samwald. Frauen seien von der Krise „besonders betroffen“, so Dworak und Samwald unisono: „Weil zwei Drittel der Beschäftigten in den systemrelevanten Berufen Frauen sind und zum anderen, weil sie rund um die Uhr arbeiten – oft unter schwierigen Bedingungen.“

SPÖ-Frauen fordern Arbeitsmarktpaket

Zwar seien Frauen im ersten Lockdown als „Heldinnen des Alltags“ beklatscht worden, doch an Bezahlung und Arbeitsbedingungen habe sich nichts verändert, kritisierten Metzger und Co. „Jede Frau muss von ihrem Einkommen selbstständig leben können – auch bei einer 30-Stunden-Woche“, so die Bezirkspolitikerinnen. Die SPÖ-Frauen fordern daher ein umfassendes Arbeitsmarktpaket für Frauen. Dieses soll neben einer Corona-Arbeitsstiftung für Frauen auch ein Soforthilfepaket für Alleinerziehende sowie einen Rechtsanspruch auf ganztägige, kostenlose Kinderbetreuung beinhalten.

Abseits dessen machte Metzger auch auf die häusliche Gewalt aufmerksam: „Frauen sind gewalttätigen Partnern zu Hause nun oft über längere Zeiträume ausgesetzt. Das macht es um ein Vielfacheres schwieriger für sie, Helplines anzurufen, um der Gefahr zu entkommen" Die Entwicklung sei mehr als besorgniserregend, so Metzger.