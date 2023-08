Edlitzerinnen bei „Festival für den Glauben“

Ins Leben gerufen hatte ihn einst Papst Johannes Paul II., um die Jugend zu würdigen – und was ursprünglich als einmaliges Event gedacht war, entwickelte sich zu einer festen Einrichtung: der Weltjugendtag. Auch heuer versammelten sich rund 1,5 Millionen Jugendliche und junge Erwachsene aus aller Welt bei dem Treffen der römisch-katholischen Kirche, das heuer in Portugal stattfand. Mitten unter den rund 3.000 Österreicherinnen und Österreichern: Katrin Zachs und Kathi Handler, beide Mitarbeiterinnen in der Pfarre Edlitz.

Fand der „eigentliche“ Weltjugendtag zwischen 1. und 6. August statt, startete das „Vorprogramm“ in den Diözesen des Landes bereits eine Woche zuvor – auch Zachs und Handler waren mit dabei. Das erste Großevent war schließlich der Eröffnungsgottesdienst im Parque Eduardo, Höhepunkt war schließlich eine Messe durch Papst Franzirkus im Tejo Park.

Zumindest die Handykamera erspähte Papst Franziskus. Foto: privat

„Es war eine einzigartige Erfahrung – denn so viele Leute auf einem Haufen, das sieht man nicht jeden Tag“, resümiert Katrin Zachs die Zeit in Portugal. In Erinnerung bleiben der 26-jährigen Lehrerin, die an der Sta. Christiana in Frohsdorf unterrichtet, die moderne Gestaltung der Messen sowie die „Herzlichkeit der Menschen“, wie sie sagt: „Diese Gastfreundschaft war wirklich beeindruckend!“

Dem pflichtet auch Kathi Handler, die als Drogistin arbeitet, bei: „Abertausende Menschen versammeln sich aus einem einzigen Grund – diese Erfahrung hat mich in meinem christlichen Glauben bestärkt“, sagt die 24-Jährige, die in der Pfarre – wie Katrin Zachs – in den Bereichen Jugend und Firmvorbereitung tätig ist, abseits dessen aber auch den „Kost nix“-Laden in Edlitz führt. Der Weltjugendtag sei wie „ein Festival für den Glauben“ gewesen – und eine Teilnahme an den Feierlichkeiten zum Heiligen Jahr 2025 in Rom jedenfalls „eine Überlegung wert“, wie Handler schmunzelnd zugibt.

Am Mittwoch, den 23. August, präsentieren die beiden ihre Reiseerlebnisse um 19 Uhr im Rahmen eines Vortrages im Pfarrhof Edlitz.