"100 Jahre Niederösterreich": Lohntüte und Lohnkonto

Heute ist es ganz selbstverständlich, dass man sein Arbeitsentgelt zum vereinbarten Termin pünktlich und unkompliziert auf elektronischem Weg erhält, doch noch in den 1960er-Jahren war das ganz anders, wie sich ein ehemaliger Kassier der Sparkasse Neunkirchen erinnert. Das Institut selbst wurde 1871 als Vereinssparkasse gegründet, eine Organisationsform, die bis heute Bestand hat. Die erste Geschäftsstelle war im Gasthaus „Schwarzer Adler“ (heute Foto Wieland), doch bereits 1890 konnte ein eigenes Sparkassengebäude am heutigen Standort neben dem Rathaus errichtet werden. Die nächsten Jahre und Jahrzehnte brachten eine stetige Aufwärtsentwicklung hin zum heutigen modernen Geldinstitut.

Vor rund 60 Jahren wurden Lohn und Gehalt an die Beschäftigten der Industrie- und Wirtschaftsbetriebe mit wenigen Ausnahmen in Papiersäckchen ausbezahlt. Der Auszahlungstag erforderte jeden Monat umfangreiche Vorarbeiten seitens der Sparkasse Neunkirchen, waren doch damals tausende Männer und Frauen in den Großbetrieben des Schwarzatals wie Schoeller-Bleckmann, Semperit und Brevillier-Urban beschäftigt: Eine Woche vor dem Auszahlungstag meldeten die Lohnbüros ihren Bargeldbedarf bei der Sparkasse an, das waren jeweils zwischen 20 und 25 Millionen Schilling (das entspricht heute kaufkraftbereinigt zwischen 750.000 und 950.000 Euro). Die Sparkasse wiederum meldete diese Summe an die zentrale Geldversorgung der Notenbank und die Mitarbeiter übernahmen am nächsten Tag das Geld zur Verwahrung im Haupttresor.

Am Auszahlungstag wurden diese Millionensummen mit Privatautos in die Lohnbüros der Firmen transportiert: Es waren normalerweise fünf Reisekoffer gefüllt mit Banknoten und 20 bis 25 Jutesäcke voller Münzen. Die Übergabe in den Betrieben erfolgte an den Chef des Lohnbüros, der die Angestellten der Sparkasse schon mit bis zu 20 Mitarbeitern erwartete, um die tausenden Lohnsäckchen richtig zu befüllen. Bei einer Differenz am Ende des Tages begann für diese Mitarbeiter die Arbeit wieder von vorne.

Ende der 1960er-Jahre begann man angesichts des enormen Aufwands seitens der großen Industriebetriebe eine Umstellung der monatlichen Auszahlung auf Lohnkonten anzudenken. Seitens der Betriebsräte dieser Firmen wurde die Sparkasse Neunkirchen gebeten, Informationsveranstaltungen für die Mitarbeiter durchzuführen, um ihnen die Vorteile eines Lohnkontos näher zu bringen, was in der folgenden Zeit laufend geschah. So begann der Start von einer kaum mehr vorstellbaren Vorzeit in eine völlig neue Ära des Bankwesens, in der der elektronische Zahlungsverkehr nicht mehr wegzudenken ist und wahrscheinlich auch mit dem aktuellen Online-Banking noch nicht das Ende der Entwicklung erreicht ist.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.