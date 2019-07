Schon einmal besser auf die Österreichischen Bundesbahnen war Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste „Wir für Gloggnitz“) zu sprechen.

Nach den Vorfällen rund um die Wassertrübung schmerzt die Stadt jetzt die Schließung des Schalters am Bahnhof Gloggnitz. Seit 17. Juli ist dort für immer geschlossen, und die Bahn hat die Leistungen an den Vertragspartner in der Postfiliale ausgelagert.

„Wir sehen diesen Plan nicht als Vorteil für die Bevölkerung“, formulierten es alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen in einem Schreiben an das ÖBB-Management.

Bemühungen wahrscheinlich umsonst

Freilich im Wissen, dass alle Bemühungen wohl vergeblich sein werden. „Der Plan erfordert nunmehr für eine Bahnfahrt zwei Wege, nämlich einen zur Post und einen zum Bahnhof“, so Gölles und weiter, „dies führt zu einem Mehraufwand für all jene, die den Automaten am Bahnhof nicht nutzen können oder eine Beratung zu Tarifen und Verbindungen in Anspruch nehmen wollen.“ Das Stadtoberhaupt streut vor allem den Mitarbeitern am Schalter verbal Rosen. „Die Serviceleistung war ausgezeichnet“, weiß sie aus vielen verschiedenen Wortmeldungen.

Auch den Online-Möglichkeiten und Apps kann Gölles nur bedingt etwas abgewinnen. „Für einen beträchtlichen Teil der vor allem älteren Kunden ist dies wohl nicht nutzbar“, kritisiert die Stadtchefin, die gegenüber der Bahn anregt, den Pächter des Bahnhof-Kioskes als Partner an Bord zu holen.

ÖBB sei offen für Vorschläge

„Dafür sind wir offen und werden das Gespräch mit dem Betreiber suchen“, verspricht ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif. Die Schließung selbst bleibe aber beschlossene Sache. „Unser Ziel ist es, den Menschen den Ticketkauf im Rahmen ihres Alltages zu ermöglichen. Daher ist die zentralere Lage des Postamtes durchaus von Vorteil“, so Seif.

Außerdem verspricht die ÖBB, sollten Passagiere beim Ticketkauf Hilfe benötigen, rasche Unterstützung per Telefon. ÖBB-Mitarbeiter können sich zum Automaten vor Ort verbinden und mit dem Fahrgast den Ticketkauf durchführen.