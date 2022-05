Puchberger Fritz Zwickl präsentierte neues Buch

Werbung Zum Epaper! Anzeige Powerladys in der Region Wr. Neustadt und Neunkirchen

89 Jahre und kein bisschen leise: Bereits zum neunten Mal betätigte sich Friedrich „Fritz“ Zwickl als Buchautor. In „Schneebergland – Landwirtschaftliches Arbeiten im Wandel der Zeit“ widmet sich der Puchberger diesmal der Arbeit der Bäuerinnen und Bauern.

Seine Buchpräsentation in der Vorwoche nutzte der Pensionist, der einst im Gipsbergbau gearbeitet hatte, für ein Plädoyer für die Arbeit der Landwirte: „Es geht mir darum, diesen schweren und so wichtigen Beruf ins richtige Licht zu rücken“, erklärte Zwickl im Hotel Schneeberghof. Sein etwas mehr als 130 Seiten umfassendes Werk behandelt die facettenreichn Arbeit der Bauern in der Region und zählt zahlreiche (historische und aktuelle) Bilder. „Wir sollten nicht vergessen, wie die Menschen früher gearbeitet haben“, so der 89-jährige Buchautor.

Lob erhielt Zwickl einmal mehr von der örtlichen Politik. Landtagsabgeordneter Hermann Hauer (ÖVP) hob Zwickls „große Akribie“ hervor, mit der er das Werk geschrieben habe. Bürgermeister Florian Diertl (SPÖ) bezeichnete das Buch als „interessant und imposant“. Es zeige, „dass Bauer nicht nur Beruf, sondern Berufung ist“. Anerkennung kam auch von Verleger Robert Ivancich (Kral-Verlag): „Friedrich Zwickl ist eine wandelnde Zeitgeschichtsmaschine, es ist eine große Freude, mit ihm zu arbeiten!“

Das Vorwort zum Buch steuerten Ingrid und Hannes Jägersberger bei. Und ein zehntes Werk ist – wie könnte es anders sein – in der Pipeline...

