Dem Weitblick der damaligen Geschäftsführung ist es zu verdanken, dass es in Ternitz noch eine Lehrwerkstätte für metallverarbeitende Industrie gibt. Vor 25 Jahren wurde in der Schoeller Bleckmann Oilfield Technology (SBOT) die firmeneigene Lehrwerkstätte gegründet. Der Grund war die Schließung der überbetrieblichen Lehrwerkstätte der ehemaligen VEW-Ternitz. Der damaligen Geschäftsführung war bewusst, dass mit dieser Schließung keine Lehrlinge mehr ausgebildet werden können und sie gründeten am 1. September 1996 mit fünf Lehrlingen und zwei Ausbildnern die eigene SBOT-Lehrwerkstätte.

Gegenwärtig werden auf 600 Quadratmetern Ausbildungsfläche 22 Lehrlinge an 14 Maschinen ausgebildet und ca. eine Million Euro in neue Maschinen investiert. Seit Bestehen der SBOT-Lehrwerkstätte absolvierten 179 Lehrlinge ihre dreieinhalbjährige Ausbildung mit Lehrabschluss. Davon entschieden sich 174 Jugendliche für den Beruf Zerspannungstechniker (bis 2014 Werkzeugmaschineur), zwei für Anlagen- und Betriebselektriker sowie drei für Maschinenbautechniker. Das Herzstück der Werkstätte ist die CNC-Technologie. Um das Gelernte und um die hohen qualitativen Leistungen der Jugendlichen hervorzuheben, nehmen die Lehrlinge seit 2010 erfolgreich (unter anderem vier erste Plätze, fünf zweite Plätze) an den Landeswettbewerben teil.

Und ein ganz besonderes Lehrlings-Recruiting bietet das Arbeitsmarktservice – nämlich, in entspannter und unkomplizierter Atmosphäre bei einem raschen Treffen den passenden Lehrling oder die richtige Lehrstelle finden: Das wird beim „Lehrlingsmatching“, das von 4. bis 7. Oktober in den Räumlichkeiten des Arbeitsmarktservice über die Bühne geht, möglich sein.

„Das „Lehrlingsmatching“ verschafft jungen Menschen die Chance auf Vorstellungsgespräche und eine fixe Lehrstelle. „Im besten Fall ergibt sich dabei gleich an Ort und Stelle ein Lehrverhältnis für die Teilnehmer“, so AMS-Leiterin Claudia Schweiger.