Weil die mikrobiologischen Werte in untersuchten Wasserproben zuletzt überschritten waren, ist das Wasser in Mönichkirchen aktuell nicht direkt für den Verzehr geeignet. Das bestätigt Bürgermeister Andreas Graf (ÖVP) gegenüber NÖN.at am Telefon.

Philipp Grabner Andreas Graf, Bürgermeister von Mönichkirchen (ÖVP).

„Wir sind am Freitag von unserem Trinkwasseruntersuchungslabor angerufen worden, wo uns dies mitgeteilt wurde“, erklärt er. Konkret entspreche das Wasser nicht den mikrobiologischen Anforderungen der entsprechenden Verordnung. „Die Ursache ist derzeit unbekannt. Wir haben fünf Quellen, bei einer dieser Quellen dürfte es Probleme geben“, so Graf.

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes appelliert der Ortschef die Bevölkerung, das Wasser nur im desinfizierten Zustand für Trinkzwecke zu verwenden. „Etwa nach dreiminütigem Abkochen“, so Graf. Für den Hausgebrauch – etwa zum Waschen oder Duschen – sei das Wasser hingegen uneingeschränkt geeignet, so Graf. Sobald das Wasser wieder allen Anforderungen entspreche, werde die Bevölkerung darüber natürlich informiert. „Das wird aber sicherlich noch eine gute Woche dauern“, rechnet Graf.