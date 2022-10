"Blühendes NÖ": Preise für Mönichkirchen und Zweiersdorf

Dass auch Niederösterreichs Gemeinden über einen „grünen Daumen“ verfügen, macht Jahr für Jahr ein landesweiter Wettbewerb deutlich: Zum mittlerweile 54. Mal begab sich die Initiative „Blühendes Niederösterreich“ (in Zusammenarbeit mit Landwirtschafts- und Wirtschaftskammer, dem Land und den Gärtnern NÖ) auf die Suche nach gut gepflegten Ortsbildern.

Punkten konnte dabei die Marktgemeinde Mönichkirchen. In der Gruppe 1, in welche Gemeinden mit 251 bis 800 Einwohnern fallen, holte die „Grenzgemeinde“ den ersten Platz. Freuen durfte sich die Gemeindespitze, die mit Vizebürgermeister Martin Tauchner (ÖVP) bei der Preisverleihung in St. Pölten vertreten war, auch über den Biodiversitätspreis für den neuen „Wildbienenweg“ im Ort. „Mit diesem Preis wollen wir zeigen, dass jeder Einzelne etwas für die Artenvielfalt tun kann“, so Lorenz Mayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich.

Den „Ehrenpreis der Landeshauptfrau“ holte übrigens Zweiersdorf (Gemeinde Höflein an der Hohen Wand).

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.