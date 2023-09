Gloggnitzer Feuerwehrduo ruderte zu Bronze

Im Bewerb „Zillenzweier“ holten sich Oliver Seit als Kranzlmann und Stefan Fasch als Steuermann das Abzeichen in Bronze. ,,Bei der Stadtfeuerwehr wird die Wasserdienstausbildung großgeschrieben und die Lehrgänge hierzu dürfen in der Basisausbildung nicht fehlen", erklärt dazu Manuel Hönigschnabel als der zuständige Sachbearbeiter für den Wasserdienst.

Vergangene Einsätze haben gezeigt, dass das Thema wichtig ist. So wurden beim Waldbrand in Hirschwang Personal und Gerät mit dem Boot befördert und auch bei Hochwassereinsätzen kommt Mannschaft und Gerät immer wieder zum Einsatz. Beim Landeswettbewerb stand zum einen Theorie auf dem Programm, anspruchsvoll war aber die Bewerbsstrecke, die zuerst flussaufwärts und dann flussabwärts bewältigt werden musste. ,,Jede Strecke war rund 500 Meter lang und auch hier mussten verschiedene Aufgaben erfüllt werden", beschreibt Oliver Seit den Bewerb. Am Ende des Tages waren beide Mitglieder der Stadtfeuerwehr stolz, die Anforderungen erfüllt zu haben und das begehrte Abzeichen von nun an mit Stolz tragen zu können.