Stell dir vor es ist Schule und niemand geht hin…

…weil es ja auch so ein soll! (Beitrag von Oliver Membier)

privat Lehrer Oliver Membier erlebte einen außergewöhnlichen Schultag.

Der 16. März stand ganz im Zeichen der Veränderung: Der Corona-Virus hat das ganze Land im Würgegriff. Aufgrund der gesetzten Maßnahmen seitens der führenden Personen unseres Landes war klar, dass dies kein normaler Arbeitsmontag werden würde. Dies äußerte sich bei mir bereits um 5:53 Uhr, eine Zeit, in welcher ich normalerweise noch im Traumland verweile, doch meine innere Uhr hatte anderes geplant.

Des Schlafens nicht mehr mächtig, schob ich meine dreieinhalbjährigen Schlafkumpanen beiseite, doch auch dieser öffnete daraufhin seine Kinderaugen. Die morgendliche Routine abgearbeitet, das Kaffeehäferl geleert und doch noch so viel Zeit auf der Uhr. Drei schulpflichtige Mädels zwischen zehn und dreizehn, die bereits begannen sich voller Motivation ihren (Online-)Arbeitsaufträgen zu widmen und ein kakaotrinkender Kindergartenrevoluzzer, der eben jenen ab sofort und auf unbestimmte Zeit nicht mehr aufsuchen muss und soll.

Mit einem viel bewussteren aus dem Haus gehen als sonst, öffnete ich die Türe und begab mich in Richtung Kraftfahrzeug. Die Straße verhältnismäßig ruhig, nur die Müllabfuhr, die gerade mit zwei LKWs zugegen war, sorgte für etwas Trubel. Angekommen an der Mittelschule meiner Wahl und das zwanzig Minuten früher als normal, beschritt ich durch den Hintereingang das Bildungsinstitut. In der menschenleeren Aula fielen mir gleich die neuinstallierten Desinfektionsmittelspender auf, die durch die gute Seele unserer Schule – Schulwart Markus – bereits am Sonntag montiert wurden und nun in allen Stockwerken sowie im Konferenzzimmer aufzufinden sind.

Aber nicht nur unser Schulwart war bereits sonntags im Arbeitseinsatz, auch unser Chef bzw. Direktor der Schule war den ganzen Sonntag über im Arbeitseinsatz und versorgte uns Lehrer mit den neuesten Updates aus der Bildungsdirektion, vormals Landesschulrat. Somit wussten wir zumindest in der Theorie, was auf uns zukommen würde. Im noch lehrerlosen Konferenzzimmer genoss ich in Ruhe Kaffee zwei bei strahlendem Sonnenschein und ging dabei nochmals meine vorbereiteten Arbeitsaufträge für die kommenden Wochen durch. Langsam kam Bewegung in das Schulgebäude und der Herr Direktor, normalerweise der Erste im Hause, betrat die Direktion und begann sofort zu arbeiten, unterstützt durch seine Stellvertreterin.

Nach und nach kamen nun auch die anderen Kolleginnen und Kollegen und spulten die täglichen Arbeitsschritte in der Vorbereitungsphase herunter. Ab ca. 7:15 Uhr betraten auch die ersten Schüler ihre Arbeitsstätte. Dies taten sie jedoch nicht, um betreut zu werden, sondern um ihre noch in der Schule aufliegenden Unterrichtsmaterialien zu holen und dann waren sie auch schon wieder durch die schwere Doppelflügeltür verschwunden.

Zu Unterrichtsbeginn um 8 Uhr waren es dann letztendlich drei Schüler, die es galt zu betreuen. In einer Kurzkonferenz wurde uns mitgeteilt, wie es derzeit aussieht und dass wir nun in eine Art Schichtbetrieb mit einem provisorischen Stundenplan eingeteilt werden, der uns im Laufe des Vormittags zugestellt werden würde. Der Großteil der Belegschaft machte sich somit wieder auf den Heimweg und für den verweilenden Rest ging es an die Planungsarbeit für diese herausfordernde Zeit.

Im Eiltempo wurde ein Betreuungsstundenplan für die Lehrer gefertigt, damit jeder weiß, wann er anwesend zu sein hat. Unterstützt werden die diensthabenden Lehrkräfte durch eine weitere Kollegin bzw. Kollegen, die bzw. der Journaldienst versieht.

Der schulische IT-Betreuer und ich widmeten uns dem Facelift und der Neugestaltung der Homepage, um für die kommenden Wochen die Weichen vor allem in puncto E-Learning zu stellen und dies für die Schüler so barrierefrei als möglich zu gestalten. Um 13:15 Uhr musste ich die Arbeit in meine eigenen vier Wände verlegen, da weder ich noch mein MacBook damit gerechnet haben, dass mein Akku heute so strapaziert wird und infolgedessen das Aufladegerät zuhause residierte. Um 16:30 Uhr hieß es dann genug für heute und ab ans Schreiben dieser Zeilen…