Lediglich 39 statt der insgesamt 56 Abgeordneten nahmen am Donnerstagnachmittag an der Landtagssitzung in St. Pölten teil – der Bezirk Neunkirchen war mit allen vier Vertretern zu hundert Prozent vertreten: Sowohl die beiden ÖVP-Mandatare Hermann Hauer und Waltraud Ungersböck, als auch Christian Samwald (SPÖ) und Jürgen Handler (FPÖ) nahmen an der Debatte teil.

ÖVP-Abgeordneter Hermann Hauer erklärt gegenüber NÖN.at, die Sitzung habe „ein völliges Bild“ abgegeben als üblich – schließlich wurde mehr Abstand gehalten und etliche Mandatare trugen während der Sitzung auch Masken. Einzig die Freiheitlichen verzichteten auf den Mund-Nasen-Schutz, was Hauer nicht nachvollziehen kann: „Das hat mich ein wenig erschüttert, schließlich geht es bei den Masken ja darum, den anderen zu schützen.“ Das beschlossene Sammelgesetz, das SPÖ und ÖVP gemeinsam einbrachten und lediglich von den NEOS zur Gänze abgelehnt wurde (die FPÖ stimmte zu, die Grünen stimmten teilweise zu), sorge jedenfalls für Rechtssicherheit in den Gemeinden. „Im Großen und Ganzen muss man sagen, dass die Sitzung recht gesittet zuging und die Hygienemaßnahmen natürlich sehr groß waren.“ Dass die Oppositionsparteien kritisieren, dass etliche Anträge von der ÖVP abgelehnt wurden, bezeichnet Hauer als „legitim“ – zugleich betont er aber auch, dass man stets auch das Budget im Auge behalten müsse. „Viele dieser Anträge hören sich gut an, sind aber ein wenig nach dem Prinzip ,Wer bietet mehr‘ eingebracht worden.“ Man müsse sich schon die Frage stellen, ob das zu diesem Zeitpunkt ideal sei, so der Puchberger Abgeordnete.



Kritik an "Masken-Boykott" der FPÖ

Als eine „historische Sitzung“ bezeichnet Scheiblingkirchens ÖVP-Vizebürgermeisterin Waltraud Ungersböck, die erst seit einigen Monaten Abgeordnete ist, die gestrige Debatte. Dass die Opposition teils scharfe Kritik übte, kann Ungersböck nicht nachvollziehen: „Es wird vereinzelt sicher noch diverse Maßnahmen brauchen, man sollte aber auch abwarten, was demnächst vom Bund vorgelegt wird“, meint sie. Dass die freiheitlichen Abgeordneten auf das Tragen von Masken verzichteten, missfiel ihr ebenso: „Im Vorfeld wurde das so ausgemacht, die FPÖ hat sich dann darauf hinausgeredet, dass es ja keine Pflicht gebe. Ich denke aber, dass man in Zeiten wie diesen hier Gemeinsamkeit zeigen sollte. Sehr schade, dass das hier nicht der Fall war.“ Dass dann vonseiten der FPÖ auch vereinzelt „freche Wortmeldungen“ gekommen wären, habe sie als „nicht wertschätzend“ empfunden. „In dieser Situation sollte für solche Streitigkeiten eigentlich kein Platz sein“, ist Ungersböck überzeugt.

Für ein „Zusammenstehen in dieser Situation“ plädiert SPÖ-Landtagsabgeordneter Christian Samwald, auch stellvertretender Klubobmann seiner Landtagsfraktion. Daher habe die SPÖ dem Gesetzespaket auch die Zustimmung erteilt, erklärt der Ternitzer Vizebürgermeister. „Die Sitzung war im Großen und Ganzen recht harmonisch, was mir schon missfällt ist aber, dass all unsere Anträge abgelehnt wurden.“ Auch hier hätte er sich erhofft, dass man „Einigkeit“ zeige, so Samwald. Das Masken-Boykott der FPÖ sei verzichtbar gewesen, ist Samwald überzeugt: „Ich denke, gerade in diesen Zeiten sollten wir einfach mit gutem Beispiel vorangehen.“ Positiv beurteilt Samwald die Tatsache, dass sämtliche Regierungsmitglieder der Sitzung beiwohnten: „Und auch Rede und Antwort standen. Das ist nicht immer der Fall und ein sehr schönes Zeichen“, gibt es Lob in Richtung der Landesregierung.



Masken für FPÖ "ein Schauspiel"

Dass die ÖVP zahlreichen Anträgen der anderen Fraktionen kein Gehör schenkte, kritisiert auch FPÖ-Abgeordneten Jürgen Handler aus Scheiblingkirchen. „Ich hätte gehofft, dass die ÖVP hier ein wenig offen ist und auch auf andere zugeht“, meint der geschäftsführende Bezirksparteiobmann. Dass seine Fraktion geschlossen keinen Mund-Nasen-Schutz anlegte, verteidigt er: „Es gab keine Maskenpflicht und ich halte auch nichts davon, sich an einem derartigen Schauspiel zu beteiligen.“ Schließlich hätten etliche Kollegen anderer Fraktionen die Maske in den Ausschusssitzungen auch nicht getragen, „erst, als die Übertragung dann gestartet ist, wurde die Maske angelegt“, meint er. Im Übrigen habe man bei persönlichen Gesprächen mit Mitarbeitern sehr wohl einen Schutz getragen, versichert Handler.

Hintergrund:

Der NÖ Landtag hat am Donnerstag das sogenannte Covid-19-Sammelgesetz verabschiedet. Das Gesetz wurde von ÖVP und SPÖ eingebracht und soll dafür sorgen, dass Gemeinden trotz der aktuellen Situation handlungsfähig bleiben. Während die Freiheitlichen (die durch den Proporz ebenso in der Landesregierung vertreten sind) dem Gesetz zustimmten, lehnten die NEOS es zur Gänze ab. Die Grünen stimmten teilweise zu. Der Sitzung war eine Rede zur aktuellen Lage von ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vorangegangen.