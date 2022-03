Neunkirchner Impfstraße stellte den Betrieb ein

Exakt 19.174 Mal wurde in der Impfstraße in der Neunkirchner Eurosignal Tritec-Halle in der Freiligrathgasse eine Corona-Schutzimpfung verabreicht. Mit dem vergangenen Sonntag wurde das Angebot nun aber, die NÖN berichtete bereits, eingestellt – zumindest vorläufig.

Rathaus-Mitarbeiter und ÖVP-Gemeinderat Thomas Rack – er ist Koordinator der Impf- und Teststraße – zieht eine gute Bilanz: „Das Angebot ist sehr gut angenommen worden und es gab – bis auf ganz wenige Ausnahmen – sehr positive Rückmeldungen, auch, dass unsere Mitarbeiter stets hilfsbereit und freundlich waren.“ Ebendiesen gilt auch sein spezieller Dank.

Teststraße zumindest bis Ende März geöffnet

Bei der Hälfte der Corona-Impfungen handelte es sich Rack zufolge um den „Drittstich“, also die Boosterimpfung. 26 Prozent holten sich die Zweitimpfung, 24 Prozent die erste Dosis. „Was dadurch zu erklären ist, dass wir erst mit 28. September aufgesperrt haben und sich viele zuvor schon die erste und zweite Impfung geholt haben, etwa in Ternitz.“

Bereits einen Monat zuvor, am 28. August, wurde erstmals in Neunkirchen geimpft: Damals aber noch am Orthuber-Parkplatz in Form einer Pop-Up-Impfstraße. Rack rechnet damit, dass man im August wieder den Betrieb aufnehmen kann – dann bereits für die vierte Impfung.

Die Teststraße bleibt übrigens vorerst geöffnet. „Auf jeden Fall bis Ende März.“ Rack rechnet mit einem Einbruch bei den Tests mit den weiteren Corona-Öffnungsschritten ab diesem Samstag.

Öffnungszeiten der Teststraße:

Antigen-Tests: Täglich, 7 bis 18 Uhr

Täglich, 7 bis 18 Uhr PCR-Tests: Mo.-Fr., 7 bis 16 Uhr; Sa. & So., 7 bis 12 Uhr

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden