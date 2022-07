Südbahnhotel: Neues Leben für Semmeringer Juwel

Werbung

Es war der 15. Juli 1882, als im Südbahnhotel die ersten Gäste begrüßt wurden. 140 Jahre später traf man sich exakt am selben Tag zur großen Wiedereröffnung. Möglich machte diese der Unternehmer Christian Zeller. Er hatte das altehrwürdige Haus im Vorjahr erworben und will es nun aus dem Dornröschenschlaf holen.

Schauspieler Philipp Hochmair. Foto: Johannes Authried

Übernachten kann man im Südbahnhotel zwar noch nicht, in drei Jahren soll aber auch das wieder möglich sein. Bis dahin will man vor allem Kunst und Kultur viel Raum geben. Unter der Leitung von Stefan Wollmann und Ingrid Skovhus wurde innerhalb weniger Monate ein Kulturprogramm auf die Beine gestellt, welches das Südbahnhotel ganzjährig zur Bühne machen soll. „Wir wollen uns den Bereichen Kultur, Natur, Wissenschaft und Kulinarik widmen. Wir haben Konzepte entwickelt, die anders sind“, so Wollmann und Skovhus.

Lob für dieses Engagement kam dabei auch von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die sich einen persönlichen Besuch bei der Eröffnung nicht nehmen ließ. „Einstige Künstler haben sich von der Magie des Hauses verzaubern lassen. Hier wurden unsterbliche Werke geschaffen“, so die Landeshauptfrau in ihrer Festrede. Christian Zeller sei „der Richtige, der das Haus in eine neue Zeit versetzen kann“.

Christian Zeller mit seiner Geburtstagsüberraschung. Foto: Johannes Authried

Für den Neo-Eigentümer gab es neben der großen Eröffnung übrigens noch einen weiteren Grund, um zu feiern. Denn Zeller hatte am 15. Juli auch Geburtstag, weshalb es für ihn als Geschenk eine riesige Torte gab, die vollkommen aus Gummibärchen bestand. Denn was viele wahrscheinlich nicht wussten: Zeller hat nicht nur eine Schwäche für Immobilienschätze, sondern auch für Süßigkeiten...

Eine Chance mit Risiko

140 Jahre Schlosshotel Semmering: Grundstein für die neue Ära des Südbahnhotels ist gelegt

