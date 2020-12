Rechtzeitig vor Weihnachten durfte am 7. Dezember der Handel seine Tore wieder für Kunden öffnen. Selbst am darauffolgenden Feiertag durfte im Neunkirchner „Panoramapark“ geshoppt werden. Die Stimmung vor Ort an den ersten Öffnungstagen präsentierte sich recht gespalten. Manche wollten dem Shoppingtrubel schnell wieder entfliehen und schienen sichtlich gereizt von der aktuellen Situation. Andere wiederum genossen es, durch die Läden zu bummeln und wieder mit mehreren Menschen an den Kassen anzustehen. Die Massen an den ersten Tagen nach dem zweiten harten Lockdown blieben aber, entgegen vieler Erwartungen, aus.

Mitarbeiter freuen sich über die Öffnung

Im Geschäft „Ernsting's Family“ berichtet Verkäuferin Petra Kernegger von einem „großen Andrang am Vormittag“. Gelockt wird hier mit keinen Wiedereröffnungs-Rabattaktionen, lediglich auf Weihnachtsartikel gibt es minus 30 Prozent. Kernegger und Kollegin Govedarevic sind sichtlich froh, dass das Geschäft im Panoramapark wieder geöffnet ist. Nebenan im Schmuckgeschäft „Engel Juwelen“ wurde mit einem größeren Andrang an Kunden gerechnet. Inhaber Zhuanli Chen erzählt der NÖN, dass die meisten seiner Kunden auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken waren, wobei „das Angreifen und Schauen“ besonders wichtig sei.

Die Verkäuferinnen Petra Kernegger und Etelka Govedarevic. NG

In der Intersport-Filiale strömen die Menschen am 7. Dezember, besonders von 9 bis 11 Uhr, ins Geschäft, erzählt Mitarbeiterin Marion Himmelbauer: „Wenn jeder auf einmal kommt, muss man eben warten.“ Sie berichtet, dass viele Gutscheine und vor allem auch Skiausrüstungen gekauft wurden, was sie selbst überrascht hätte. Es sei dennoch gesittet abgelaufen und ein sehr positiver erster Vormittag gewesen, so Filialleiter-Stellvertreter Jan Posch.

Bettina Enk vom Bekleidungsgeschäft „Takko“ ist ebenfalls froh, wieder vor Ort für die Kunden da sein zu können, um ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. „Es war heute sehr viel los. Die Leute sind etwas ungeduldig, aber verhalten sich trotzdem diszipliniert“, so die Verkäuferin im NÖN-Gespräch. Um die Kundenanzahl im Geschäft besser überschauen zu können, wird jedem Kunden für den Einkauf ein Sackerl gegeben.

Verkaufsassistentin Tatjana Decker und Lehrling Vanessa Fried. NG

Auch im Schuhgeschäft „Deichmann“ gingen die Rollläden wieder nach oben. Marketing- und Kommunikationsleiterin Silvia Kosbow freut sich, dass die „Deichmann“-Filialen wieder ihre Pforten öffneten: „Die Filiale in Neunkirchen wurde gut besucht und das Angebot wurde sehr gut angenommen“. Zusätzlich lockte das Geschäft mit bis zu minus 50 Prozent auf seine Schuhauswahl.