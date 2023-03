SeneCura Ternitz: Johanna Lang feierte ihren 95. Geburtstag

Wenn im SeneCura ein Geburtstag ansteht, dann wird gefeiert. Umso mehr, wenn ein 95. Wiegenfest ansteht. So geschehen bei Bewohnerin Johanna Lang, die mit dem gesamten Haus feierte. Glückwünsche kamen dabei nicht nur von ihren Freunden, sondern auch von Sozialzentrumsleiterin Elisabeth Windbichler. „Es haben mir so viele liebe Leute zum Geburtstag gratuliert – ich habe mich über jeden Einzelnen riesig gefreut. Es ist schön zu sehen, dass so viele an mich gedacht haben und meinen Geburtstag so zu etwas ganz Besonderem gemacht haben“, freute sich die Jubilarin.

Abseits der Glückwünsche organisierte das SeneCura-Team noch eine besondere Überraschung, nämlich einen Blumenstrauß in bunten Farben. Zudem gab es Brötchen, Kuchen und Kaffee. „Geburtstage sind bei uns im SeneCura Sozialzentrum Ternitz immer ganz besondere Anlässe. Es ist für uns selbstverständlich, dass diese gefeiert werden und das ganze SeneCura Team daran mit viel Freude teilnimmt. Wir wünschen Johanna Lang viel Gesundheit und Fröhlichkeit für ihre weiteren Lebensjahre“, so Hausleiterin Windbichler.

