Neunkirchens Meisterfotograf Martin Wieland hat ein neues, zweites Werk herausgebracht: Der Bildband namens ,,An other book" ist bereits das zweite Akt-Fotobuch des vielseitigen Künstlers.

Das Buch wurde am vergangenen Donnerstag im stilvollen Rahmen des Neunkirchner Rathauses präsentiert. Zahlreiche Freunde, Wegbegleiter und Bewunderer sowie Familienmitglieder waren zu diesem Event gekommen und man feierte mit Martin Wieland bis spät in die Nacht bei der offiziellen After-Show-Party in Christian Schickers Musik-Cafe ,,Allegro".