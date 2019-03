Wanderer starb bei Lawinenabgang auf der Rax .

Die Polizei hat am Sonntag weitere Details zum Lawinenunglück bekanntgegeben, das sich am Samstag auf der Rax in Niederösterreich ereignet hatte. Bei dem tödlich verunglückten Wanderer handelt es sich um einen 64-Jährigen aus Wien. Eine 57-jährige Frau, ebenfalls aus der Bundeshauptstadt, wurde schwer verletzt.