Rax-Seilbahn: Kinderaktionstage in den Herbstferien

Im Pendeltakt befördert die von der Familie Scharfegger geführte Rax-Seilbahn Gäste in acht Minuten auf das 1.545 Meter hochgelegene Rax-Plateau. Kräftig sparen lässt es sich ab nächsten Donnerstag (27.10.) bis Montag 31. Oktober: Kinder unter 15 Jahren kommen in diesem Zeitraum in Genuss einer kostenlosen Berg- und Talfahrt.

„Nach einem wetterbedingt durchwachsenen September zeigt sich der Oktober von seiner besten Seite. Aktuell herrschen bei uns die besten Bedingungen für eine ausgiebige Herbstwanderung. Unsere Berghütten, der Raxalm-Berggasthof sowie das Ottohaus, sorgen für das leibliche Wohl“, wird Bernd Scharfegger, Geschäftsführer des Scharfegger’s Raxalpen Resorts, in einer Aussendung zitiert.

Das Wander- und Naherholungsgebiet ist noch dazu mit dem öffentlichen Verkehrsnetz von Wien aus in rund einer Stunde erreichbar. E-Ladestationen bei der Talstation der Rax-Seilbahn sorgen für eine nachhaltige Mobilität.

Für einen längeren Aufenthalt in der Rax-Region sind Unterkünfte wie der „Raxalpenhof - Zuhause am Land“ sowie der frisch renovierte Kaiserhof in Prein empfehlenswert.

Die Rax-Seilbahn ist noch bis 13. November in Betrieb, danach folgen die alljährlichen Revisionsarbeiten für die Wintersaison 2022/23. Das Schneeberg-Rax-Kombiticket bietet eine bequeme Möglichkeit, die beiden höchsten Berge der Wiener Alpen mit Schneebergbahn und Rax-Seilbahn zu erkunden ( www.raxalpe.com / www.schneeberg-rax-kombi.at ).

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.