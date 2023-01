Franz Eggl war der schnellste Wirt

Bei nebeligen Bedingungen beteiligten sich 20 Sportler am Torlauf in zwei Durchgängen. Gewonnen hat Franz Eggl (Pottschacher Hütte). Knapp hinter ihm landete Barbara Raml (Berggasthof Mönichkirchner Schwaig) ex aequo mit Markus Steffen (Stoa Alm). Den vierten Platz errang Alfred Weber (Vitalzeit Hotel Weber).

