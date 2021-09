1.309 Kids starten ihre Laufbahn

Die letzten Ferientage sind angebrochen – am Montag geht es wieder los: In den östlichen Bundesländern läuten nach zwei Monaten Sommerpause wieder die Schulglocken. Zum allerersten Mal werden dabei 1.309 Kids aus Stadt und Bezirk die Schulbank drücken – exakt so viele Taferlklassler gibt es laut Bildungsdirektion im Schuljahr 2021/2022. Das entspricht einem kleinen Plus: Im vorangegangenen Schuljahr wurden die Taferlklassler mit 1.268 beziffert.

Das kommende Schuljahr bringt auch personelle Veränderung mit sich. So gibt es in den Mittelschulen in Lanzenkirchen (Martin Friedl folgt Andrea Kohlert), Lichtenwörth (Bettina Rammel folgt Andrea Barta), Pernitz (Eva Kneißl folgt Johannes Steinbrecher) sowie in der Volksschule Sollenau (Birgit Kattinger folgt Isabella Ramerseder) neue Leiter. Auch die Nachfolge von Felixdorfs Direktorin Monika Hornung wurde nun bekanntgegeben: Michaela Strobl, bisher Pädagogin in der Mittelschule Augasse in Neunkirchen, wird die Schule leiten.

Schulzentrum im Föhrenwald

In der Stadt gibt es zwar keine personelle Veränderung, dafür aber „neue“ Schulen: Im Föhrenwald startet die Mittelschule mit Schwerpunkt in Richtung Pflege und Soziales mit einer Klasse. „Mit der Mittelschule, der Volksschule und der Waldschule haben wir im Föhrenwald jetzt ein Schulzentrum“, freut sich ÖVP-Schulstadtrat Philipp Gruber. Quasi neu, weil sich die Schule verdoppelt hat, ist die Barwitzius-Volksschule in der Breitenauersiedlung. Fast vier Millionen Euro wurden in die Erweiterung investiert. Errichtet wurden zehn zusätzliche Klassenräume sowie Nebenräume, die Schule bietet damit künftig Platz für bis zu 16 Klassen.

Große Anstrengungen hat die Stadt auch unternommen, um die Schulen IT-fit zu machen. „Die Wlans wurden verbessert, auch das Breitband-Internet. Die Digitalisierung in den Schulen mit Laptops & Co. schreitet auch ohne Corona voran“, erklärt Philipp Gruber. In den Volksschulen soll übrigens auch das Projekt „SchulGehBus“, bei dem die Kinder entlang einer vorgegebenen Linienführung gemeinsam zur Schule gehen, fortgesetzt werden.

Eine weitere Entscheidung im Bildungsbereich steht noch aus. Schulqualitätsmanagerin Sabine Karl Moldan, die aktuell die Bildungsregion 6 leitet, tritt bald in den Ruhestand. Für ihre Nachfolge haben sich dem Vernehmen nach zwei Personen beworben – seitens der Bildungsdirektion wird das aber nicht bestätigt. Derzeit laufe diesbezüglich noch ein Verfahren.