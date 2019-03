„Die lang anhaltende Trockenheit im letzten Jahr stellte die Imker vor große Herausforderungen, denn das Nahrungsangebot an Nektar und Honigtau war sehr gering. Deshalb spielte die richtige Wahl des Standortes der Bienenvölker eine wichtige Rolle“, betont Karl Stückler, Leiter der Imkerschule Warth. „Die Auszeichnungen bestätigen einmal mehr, dass wir mit der Erzeugung von Qualitätshonig auf dem richtigen Weg sind. Zudem besitzen die Goldmedaillen eine große Vorbildwirkung für die praktizierenden Imker und die Bildungsarbeit an der Imkerschule“, so Stückler.



180 Bienenvölker erzeugen den preisgekrönten Honig

Für den vergoldeten Honig zeichnen die beiden Imkermeister Wolfgang Oberrisser und Alois Spanblöchl verantwortlich, welche die rund 180 Bienenvölker der Imkerschule Warth fachkundig betreuen. „Wegen der schwierigen Produktionsbedingungen im Vorjahr waren die langjährige Erfahrung und das Fachwissen in der Imkerei gefragt. Daher sind wir besonders stolz, dass wir trotz der widrigen Verhältnisse die Erfolge verbuchen konnten“, betonen die Imker-Experten Oberrisser und Spanblöchl. Der Bewerb bei der Ab-Hof-Messe fand unter österreichweiter Beteiligung statt und dementsprechend stark waren die Konkurrenz sowie die Qualitätsanforderungen.



Honigverkauf im Ab-Hof-Laden der Fachschule

Der Warther Qualitätshonig sowie andere selbst erzeugte Produkte werden im Ab-Hof-Laden der Fachschule werktags zu den Bürozeiten von 8.00 bis 12.00 Uhr verkauft.

- Artikel von Jürgen Mück