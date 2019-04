Eigene Kinderakademie im Sommer, mehr Kurse in geblockter Variante und öfters auch am Tag als am Abend, Deutschkurse und Neuerungen im Vertrieb: Seit 1. März ist Johann Wagner der neue Boss im Neunkirchner WIFI und hat sich und seinem Team für die kommenden Monate ein ordentliches Arbeitsprogramm auferlegt.

230 neue Kurse im Angebotsspektrum

18 Jahre lang managte der Thernberger das Wirtschaftsförderungsinstitut in Mödling, das nach St. Pölten als zweitwichtigste Anlaufstelle im Land gilt. Bevor der nächste Schritt in die Pension folgt, hat der 62-Jährige noch einen wichtigen Zwischenschritt in Neunkirchen getätigt. „Natürlich ist die Bezirksstelle hier kleiner, aber es gibt dennoch genug zu tun“, skizziert er sein Arbeitsprogramm. In Zahlen bedeutet das im heurigen Jahr 230 angebotene Kurse, für das kommende Jahr ist das Kursprogramm gerade in Ausarbeitung, an der Quantität soll sich aber nichts ändern. „Das Schöne ist, dass ich am kommenden Programm komplett mitwirken konnte. Ein großes Ziel war es dabei auch, die Kurse besser abzustimmen, viele finden ja bereits mittlerweile auch in den Unternehmen selbst statt.“ Dabei wird auch immer mehr auf die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer eingegangen: „So gibt es beispielsweise den Trend von den Abendkursen weg zu Tageskursen!“ Als aktuelles Beispiel nennt Wagner etwa den Klassiker des Staplerkurses. Früher nur als Abendveranstaltung gebucht, findet die Ausbildung heute großteils als Tageskurs statt.

Ehrliche Freude herrscht über die neue Arbeitsstätte auch deshalb, weil Wagner jetzt nur mehr 15 statt 45 Minuten mit dem Auto zu seinem Arbeitsplatz fahren muss: „Ich bin über 4.000 Mal nach Mödling gependelt, das wird mir mit Sicherheit nicht abgehen!“

Kinder-Akademie aus Mödling mitgenommen

Aus Mödling hat er auch eine ganz neue Innovation für den Sommer mitgenommen. Erstmals wird von 5. bis 9. August die sogenannte „Kids Academy“ stattfinden: „Die Kinder sollen dabei sanft an den beruflichen Alltag herangeführt werden. Geboten werden Kurse von der Robotik über Filmen, EDV bis hin zum Catering“, erzählt er über das Projekt. In Mödling ein Erfolgsmodell – im Vorjahr nahmen 380 Kinder an den Wochenkursen teil. Die Kosten betragen 25 Euro pro Tag, darin sind auch bereits Verpflegung und Material enthalten. „In Neunkirchen haben wir Platz für 200 Kinder, es wäre toll, wenn wir diese Plätze alle füllen könnten“, freut sich Wagner auf die Premiere.

Neu im Angebot wird es auch die Möglichkeit geben, die Berufsreifeprüfung innerhalb eines Jahres abzulegen.

Aber auch Deutschkurse werden im WIFI-Angebot künftig enthalten sein: „Aber nicht für Asylwerber, sondern jene Mitbürger, die schon länger da leben, aus welchen Gründen auch immer der deutschen Sprache noch nicht mächtig sind, diese Kenntnisse aber jetzt auch vielleicht beruflich brauchen“, erklärt Wagner. Die Prüfungen werden mit dem Österreichischen Sprachdiplom abgeschlossen.

Auch beim Vertrieb möchte er neue Wege beschreiten: „Mehr in die Firmen rausgehen und direkt vor Ort sein“, skizziert er. Und auch ein großes Fest steht vor der Tür, feiert das WIFI in der Bezirkshauptstadt im Oktober immerhin schon sein 50-jähriges Bestandsjubiläum.