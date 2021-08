Einen Wettbewerb der besonderen Art hat der Arbeitskreis „Gesunde Gemeinde“ – ein Programm der Initiative „Tut Gut!“ des Landes – ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Willendorf in der Pandemiezeit“ werden Fotos in, um und über Willendorf gesucht. Dahinter steckt die Idee, dass in Corona-Zeiten viele Menschen die Zeit genutzt haben, um ausgedehntere Spaziergänge in oder nahe ihrer Heimatgemeinde zu machen.

Um die dabei gewonnenen Ansichten auch anderen zugänglich zu machen, sollen nun im Herbst von einer unabhängigen Jury die besten Schnappschüsse ausgesucht werden. Dem Sieger winken „Willendorf Taler“ im Wert von 100 Euro, der zweite Platz darf sich über einen Spezialitätenkorb von Willendorfer Betrieben freuen.

Fürs Mitmachen gibt es ebenfalls kleine Anerkennungen. Mit den besten Einsendungen wird ein Jahreskalender für 2022 gestaltet, der ab November zum Verkauf steht. Mit dem Reinerlös werden Projekte zum Naturschutz im Ort gefördert.

Fotos von einem Platz oder Ereignis können bis 15. September bei der Gemeinde eingereicht werden. E-Mail-Adresse: lydia.hammerl@willendorf.at