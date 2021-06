Sie haben in der Corona-Zeit enorm an Bedeutung gewonnen: Die Ausflugsziele vor der eigenen Haustüre. Bereits seit dem Jahr 2015 widmet sich die Willendorferin Claudia Schlager in ihrem Blog „www.freets.at“ den Freizeit- und Reiseattraktionen im Osten Österreichs. Rund 350 verschiedene Freizeitattraktionen hat Schlager mittlerweile zusammengetragen – darunter eine Bootsfahrt am Wiener Neustädter Kanal ebenso wie eine Familienwanderung im Wienerwald oder eine kulinarische Reise durch die Bucklige Welt.

Claudia Schlager. zVg

Für die Gründung ihres Blogs seien zwei Gedanken ausschlaggebend gewesen, meint Schlager gegenüber der NÖN: „Meine Leidenschaft – das Schreiben – mehr in meinen Alltag zu integrieren und über Themen zu schreiben, die mich begeistern beziehungsweise wichtig in meinem eigenen Leben sind“, so die 35-jährige Mutter zweier Kinder. Beruflich ist die gebürtige Würflacherin, die aktuell gemeinsam mit ihrer Familie in Strelzhof (Gemeinde Willendorf) lebt, seit 2020 als selbstständige Werbetexterin und Berufsfotografin tätig.

Welche Lieblingsplatzerl im Osten Österreichs sie selbst denn hat? Schlager muss schmunzeln: „Mehrere. Ich liebe den Blick von den Fischauer Vorbergen ins Tal, wo Hohe Wand und Schneeberg zusammenkommen, wie vom Gipfel des Kienbergs, das Höllental, weiter weg dann die Wachau – Ruine Aggstein, aber auch die Gegend rund um Emmersberg und Dürnstein – und das Waldviertel rund um Weitra. Damit verbinde ich viele schöne Erinnerungen an Urlaube in der Kindheit“, meint Schlager.

Pro Monat werden unter www.freets.at rund zwei neue Artikel hochgeladen.