Vor 54 Jahren reiste Susanna Mally als 20-Jährige erstmals nach England, um ihre Englischkenntnisse zu verbessern. Nach zwei Jahren als Au-Pair-Mädchen setzte Mally ihren Englandaufenthalt fort und arbeitete in einem englischen Krankenhaus. Ihre Liebe zu England wurde immer stärker – insgesamt besuchte sie die Insel zwölf Mal.

2019 unternahm Mally mit ihrem Mann Peter eine Kreuzfahrt rund um England: Dabei traf sie viele Bekannte von damals. „Viele Freunde habe ich wiedergesehen und ich habe auch meinem Mann die Orte zeigen können, wo ich gearbeitet und gelebt habe“, erinnert sich die Autorin, die ein langjähriges Mitglied beim „Literarischen Stammtisch Neunkirchen“ ist.

Die gebürtige Wienerin und pensionierte Röntgenassistentin – sie lebt seit 16 Jahren in Willendorf – hat nun ihre Erinnerungen an England in Buchform festgehalten. Nach ihren zwei Büchern „Stress von A bis Z“ (2013) und „Adventzauber bis Zuckerkringel“ (2014) präsentiert Susanna Mally jetzt im Eigenverlag ihr drittes Werk „England war und ist eine Reise wert“. Das Buch erzählt von Erinnerungen, Erlebnissen und von langen Freundschaften. „Mehr als 50 Jahre habe ich die Kontakte gepflegt“, so die Bewunderin der britischen Lebensart.