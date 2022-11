Forschungsprojekt: 150 Weißdorn-Sträucher sind erst der Anfang

Anlässlich ihres 150-jährigen Jubiläums startete die Wiener Universität für Bodenkultur („Boku“) gemeinsam mit der Gemeinde und den Neunkirchner Wirtschaftsbetrieben („nkwb“) ein gemeinsames Projekt: Den „Garten für Generationen“.

Er sei als Bürgermeister überaus stolz, dass die Gemeinde Willendorf für dieses Öko-Projekt ausgewählt worden sei, freut sich Ortschef Hannes Bauer (ÖVP) über die gemeinsame Initiative. Die Pflanzung der 150 trockenresistenten Weißdorn-Pflanzen am vergangenen Freitag sei der erste Schritt, klimafitte Alternativen für die Landwirtschaft der Region aufzuzeigen.

Als von Alters her bekannte Arzneipflanze gedeihe der Weißdorn durch seine gute Anpassungsfähigkeit trotz trockener Perioden und hoher UV-Strahlung gerade in der Schneeberg-Region sehr gut. „Wir setzen sie bewusst auf einen stark frequentierten Platz in der Steinschütt, um das Projekt für die Bevölkerung auch gut sichtbar zu machen!“, so Bauer. „Vater dieses Projektes“ sei der Willendorfer Herbert Kefeder, professionell umgesetzt werde es von Hans Spies (Geschäftsführer der „nkwb“) und seinem Team.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.