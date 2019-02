Hans Wieringer malt mit subversivem Witz und subtiler Ironie. Jetzt feierte er seinen 70. Geburtstag.

Ein begeisterter Zeichner war der 1949 in Willendorf geborene Wieringer schon als Schüler, auch erste Grafiken sind damals entstanden. Nach der Matura 1969 wurde er freischaffender Zeichner und gewerblicher Grafiker. 1972 eröffnete er ein eigenes Atelier. Ab Mitte der 1970er Jahre wurde der künstlerische Siebdruck sein Schwerpunkt. Hans Wieringer ist „Druckgrafiker aus Passion“, wie die Kunsthistorikerin Renate Vergeiner treffend bemerkte.

Ausstellungen in England und Italien

Erste Ausstellungen folgten, zunächst im heimatlichen Umfeld, später sogar in England und Italien. Ab 1984 entstanden Gemälde, 1989 siedelte sich der Künstler für einige Zeit in der Toskana an. Für den Humanisten Wieringer standen immer Arbeit, Kunst und die Menschen im Mittelpunkt. Kaum eine Arbeit, die ohne Personen auskommt. Seine „Bilderwelt ist karrikaturhaft“ (Gotthard Fellerer), Originalität, Ironie und Witz spielen eine große Rolle. „Seine Körper sind einfach da – in direkter Farbe und klarer Form“, so das Künstlerpaar Seidl über Wieringer.

Im letzten Jahrzehnt ist es ruhiger um Hans Wieringer geworden. Nun ging er aber wieder ans Schaffen. Der „neue“ Wieringer präsentierte sich nach der Jahrtausendwende mit einem Spätwerk, zu dem die Kunstkritikerin Angelika Bäumer sagt: „Beinahe ungeniert geht er mit Form und Farbe um. Sein verändertes Bewusstsein hat ihn zu Bildern geführt, die ganz aus dem Innersten kommen.“.

Mittlerweile lebt er in Ternitz, wo es im Herrenhaus eine Jubiläumsausstellung geben wird. Die Vernissage findet am Mittwoch, 20. März statt. Im Winter werden zudem seine Werke in Sao Paulo (Brasilien) ausgestellt.