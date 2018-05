Die Ortschaften Willendorf und Höflein an der Hohen Wand wurden zum dritten Mal binnen zwei Wochen Opfer von Überflutungen. In Höflein trat ein Bach über die Ufer und überflutete in Folge die B26. Weiters drang das Wasser wieder in die Gärten der Häuser ein.

Selbes Bild in Willendorf! Überflutete Strassen und Wassereintritte in Keller mussten von den Feuerwehren abgearbeitet werden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Willendorf, Willendorf Dörfles und Häflein an der Hohen Wand für rund 3 Stunden.

Auf der Hohen Wand musste seitens der Polizei und der Bergrettung ein Alpineinsatz gestartet werden. Eine Klettergruppe setzte einen Notruf ab, dass der Klettersteig aufgrund Starkregen und Hagel unpassierbar ist und die Gruppe nicht mehr weiter kann. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.